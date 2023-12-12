Yerli ve milli aracımız Togg yeni bataryası ile tozu dumana katacak! Rakipleri artık hızına yetişemeyecek, turbo Togg geliyor

12 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:32

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni nesil özelliklerle donatılan Togg, ilklere öncelik etmeye devam ediyor. Kendine has tasarımıyla elektrikli otomobillerde ön plana çıkan Togg’dan yeni bir rekor daha geldi. Yerli ve milli aracımız Togg yeni bataryası ile tozu dumana katacak! 10 dakika şarjla 400 km menzil alacak. Kimse daha fazla hızına yetişemeyecek.

Togg halen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Diğer elektrikli otomobillere göre kendine has tarz oluşturan Togg, SPS adını verdiği yeni tasarımla birlikte paket seviyesinde enerji yoğunluğunu 220 Wh/kg değerinin üstüne çıkarmayı başardı.

MALİYET DÜŞECEK ENERJİ YOĞUNLUĞU ARTACAK

Çinli firma, hücreden pakete (CTP) ilkesiyle geliştirilmiş, enerji yoğunluğu yüksek bataryalara yönelen Türk mühendisleri, Togg’da bir ilke daha imza attı. Çok büyük ihtimalle Togg'un T10X'ten sonraki yeni otomobillerinde de modülsüz, büyük hücreli yapıya geçip yapılacak.

PS tasarımı sayesinde batarya paket maliyeti %33 düşecek, enerji yoğunluğu ise modüllü bataryaya kıyasla %30 artacak.

10 DAKİKA ŞARJLA 400 KM MENZİL

Farasis'in 800VTC (Turbo Charge) adını verdiği 800V elektrik mimari teknolojisi sayesinde yeni nesil Togg'ların 10 dakika gibi bir sürede 400 kilometre menzile ulaşması mümkün olacak.

Aynı amanda Togg'un da kullanacağı yeni hücre ve paket tasarımları %60 daha küçük bir fabrikada, %50 daha az üretim ekipmanı yatırımı ve %35 daha düşük enerji sarfiyatıyla aynı miktarda bataryanın üretilebilmesini sağlayacak.

T10X 15 BİN KULLANICIYI AŞTI

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruda, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcıyla buluştuğu vurgulanırken 32 servis noktasının kullanıcı hizmetinde olduğu belirtildi.

Aynı zamanda 32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.