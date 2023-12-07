Yerli ve milli aracımız Togg’un bir de benzinlisini görün! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, bunun daha ötesi yok

7 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:51

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen Togg, kendini yollarda göstermeye devam ediyor. Tasarımı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken Togg’un bu halini hiç görmediniz. Benzinli olarak çalıştırdılar. İzleyenlerin ağzı açık kaldı.

TOGG’U İLK DEFA BU ŞEKİLDE GÖRECEKSİNİZ

Çıktığı ilk günden bu yana herkesin ilgisini çeken Togg, konforlu ve rahat sürücü keyfi ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bursa Gemlik’te kurulan otomobilin tasarımı halen geliştirilirken paylaşılan bir video viral oldu.

Elektrikli bir otomobil olarak karşımıza çıkan Togg’un sosyal medyada paylaşılan karesi şoke etti. Şarjla doldurulan Togg bu sefer benzinle çalıştırıldı. İzleyenler gözlerine inanamadı!

İZLEYENLERİN AĞZI AÇIK KALDI! BUNUN ÖTESİ YOK

Çekilen görüntülerde bir vatandaş Togg ile yolda kalıyor. Yoldan geçen bir diğer sürücü ise yolda kalan vatandaşa yardım etmek için duruyor. Togg’un Sahibi aracın şarjının bittiğini söyleyerek benzine ihtiyaç duyduğunu söyleyince yardım etmek isteyen vatandaş ise bir an kulaklarına inanamıyor ve “benzin nereye gidecek” sorusunu soruyor.

Gelen soru üzerine şaşkın Togg sahibine arabasındaki bagajında bulunan jeneratörü gösterdikten sonra "tam olarak buraya gidecek, arabayı şarj edecek” açıklamasında bulunuyor. Bunun üzerine gösterdiği jeneratöre benzin koyarak aracı şarj ediyor. Bu sayede Togg yeniden yollara düşüyor.