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Haberler > Teknoloji > Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu, numara ve şifre rafa kalkıyor

Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu, numara ve şifre rafa kalkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu, numara ve şifre rafa kalkıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Ödeme sektöründe küresel teknoloji şirketi Mastercard, 2030 yılına kadar online ödemelerde kart numarası ve şifre girme dönemini noktalayacağını duyurdu.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Mastercard, 2030 yılına kadar Avrupa’da online ödemelerde kart numarası ve şifre girme dönemini noktalıyor.

Firma, 2030 yılından itibaren Avrupa’daki ağında dağıttığı bütün kartların tokenize edileceğini duyurdu. Başka bir deyişle; işlemler için kullanmaya alışkın olduğumuz 16 haneli kart numarası yerine rastgele oluşturulan bir “token” kullanılacak.

Şifre tarafında ise geçiş anahtarları kullanılacak. Böylelikle kullanıcılar her ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre girmeye devam etmek mecburiyetinde kalmayacak. Ayrıca müşterilerin kasada parmak iziyle biyometrik kimlik doğrulama kullanarak tek tıkla ödeme (Click to Pay) yapmalarına da imkân tanınacak. Aynı durum online tarafta da olacak.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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