Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cbot’un geliştirdiği advisor.bot, Amazon UK’den cilt bakımı kategorisinde alışveriş yapmak isteyen müşterilere en ideal kozmetik ürünlerini bulmalarında yardımcı oluyor. Türkiye’de yapay zekâ tabanlı ilk chatbotları da İş Bankası ve ING Bank için geliştirdiklerini aktaran CbotKurucu ve CEO’su Mete Aktaş advisor.bot ile globale açıldıklarını vurgulayarak, “Cbot olarakgeliştirdiğimiz, web sitesinde yer alan chatbotlarda, site ziyaretçilerinin yüzde 43’ünün bu chatbotlar üzerinden iletişime geçtiğini, bununla birlikte çağrı merkezlerine gelen aramalarda yüzde 35 - 50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. advisor.bot yüzde 95 oranda doğru cevap veriyor. Bu oranlar chatbotların, başta bankacılık olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde değişimleri beraberinde getireceğini gösteriyor. Amazon’un pazar payında lider ol duğu e-Ticaret sektörü de bu chatbotlar aracılığıyla daha da gelişecek ve hem kullanıcı tecrübeleri iyileşecek hem de verimlilik giderek artacak” dedi.