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6 bine yakın çalışanı işten çıkaracaklar! Microsoft'tan büyük çıkarım

Kaynak: Anadolu Ajansı
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6 bine yakın çalışanı işten çıkaracaklar! Microsoft&#039;tan büyük çıkarım
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Microsoft, çalışanlarının yüzde 3'ünü işten çıkaracağını duyurdu. Buna göre işten çıkarmaların 6 bin civarında personeli kapsadığı ifade edildi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un çalışan sayısını yüzde 3 azaltacağı açıklandı.

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketi dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde hazırlamak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şirketin iş gücünde düzenli olarak ayarlamalar yaptığı, daha çevik hale gelmek için, yönetici sayısını azalttığı ve verimliliği artırmak için süreç ve rolleri sadeleştirdiği aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin söz konusu ayarlamaları kapsamında, Microsoft çalışanlarının yüzde 3'ünün işine son verileceği kaydedildi.

6 bine yakın çalışanı işten çıkaracaklar! Microsoft'tan büyük çıkarım - 1. Resim

6 BİN CİVARINDA ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK!

Microsoft'un çalışan sayısına işaret edilen haberlerde, buna göre işten çıkarmaların 6 bin civarında personeli kapsadığı belirtildi.

Böylece şirketin son duyurusu, Microsoft'un 2023 yılında 10 bin çalışanın işine son vereceğini bildirmesinden sonra en yüksek sayıda çalışanı kapsayan işten çıkarma açıklaması oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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