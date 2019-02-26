Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BARCELONA

100.000'den fazla telekom yöneticisi, mobil endüstri uzmanı, analiste ev sahipliği yapan fuara Türkiye’den Turkcell, Vetsel, General Mobile gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu 30’un üzerinde firma katılıyor.

Katlanabilir ve 5G uyumlu telefonların öne çıktığı fuara ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı damga vurdu. Çin’e karşı savaş açan ABD Avrupalı müttefiklerine, Huawei altyapılı 5G ağını kullanmamaları için çağrı yapmak üzere geniş bir delegasyonu kongreye gönderiyor. Bilindiği gibi, ABD, Pekin yönetiminin, istihbarat için Huawei ürünlerini kullanabileceğini savunurken, Çinli şirket ise bu iddiayı reddetmişti.

CEPTEN 10 KATA KADAR NET ZUM

Çinli Oppo ile akıllı telefonlarda 10x zoom (10 kat kayıpsız yakınlaştırma) dönemi başlıyor. Yeni sistem firmanın 2017’de görücüye çıkardığı “5x Precision Optical Zoom” teknolojisi üzerine kurulmuş. 10x zoom için 48 megapiksel ana kamera + 120 derece ultra geniş açı kamera ve özel telefoto kamera bir araya geliyor. Oldukça büyük bir açıklığa sahip telefoto kamerayı bu üçlü modülün altına konumlandıran firma, 16 – 160 mm aralığında 10 kat zoom imkanı sunuyor.

5G'Lİ AMİRAL ÇIKARMA

Çinli teknoloji devi Xiaomi 5G’li ilk akıllı telefonu Mi MIX 3 5G'yi teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Qualcomm Snapdragon X50 5G modemi entegre eden Mi MIX 3 5G, 4G’den 10 kat daha hızlı. Xiaomi daha önce Çin’de tanıtımını yaptığı amiral gemisi modeli Mi 9’un Avrupa prömiyerini de Barcelona’da yaptı. Yapay zekâ üçlü kamera sistemi, 20W kablosuz şarj ve Qualcomm Snapdragon 855 işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çeken Mi 9 ilk olarak Batı Avrupa ülkelerinde 449 avro fiyatla satışa çıkacak.

5 KAMERALI TELEFON

Nokia’nın merakla beklenen 5 kameralı amiral gemisi modeli Nokia 9 PureView nihayet yüzünü gösterdi. Nokia 9 PureView modelinde 5.9 inçlik 1440x2960 piksel çözünürlüğünde Amoled bir ekran yer alıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranda entegre parmak izi okuyucu bulunuyor. Nokia 9 modelinin kameraları Zeiss ve Light ortaklığında geliştirilmiş. Ön tarafında 20 MP f/1,8 değerlerinde sahip bir kamera bulunan Nokia 9’un arka kısmında ise 12MP çözünürlüğünde 5 kamera yer alıyor. Kameraların iki tanesi RGB sensör iken diğerleri derinlik, kontrast ve pozlamaya yardımcı oluyor. 6GB ve 128GB seçenekleriyle satışa sunulacak telefonun fiyatı ise 699 avro.