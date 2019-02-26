Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snapdragon X50 5G modemi ile birlikte Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen V50 ThinQ 5G, telefonun ısınmasını önlemek için özel bir buhar odası soğutma sistemine sahip. LG V50 ThinQ 5G, 6.4 inç Quad HD + OLED ekran, 16MP 107 derece süper geniş açılı, 12MP standart ve 2x optik zoom sağlayan 12MP telefoto lense sahip üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Ön tarafta ise 8MP ve 5MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. Şirket ayrıca daha iyi bir oyun oynama ve çoklu görev deneyimi için telefona, 6,2 inç OLED Full HD + ikinci bir ekran ekledi. Oyun kumandası gibi kullanılabilen aksesuar 180 dereceye kadar döndürülebiliyor.