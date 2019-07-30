Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

5,71 inç ekrana sahip VIA E3, Casper’ın ilk kırmızı renkli telefonu olma özelliği taşıyor. Özellikle gençlerin favorileri arasında yer alan kırmızı renk seçeneğine, mavi ve siyah alternatifleri ile yansıtmalı arka kapak tasarımı eşlik ediyor. En güncel Android sürümü 9.0 Pie işletim sistemi ve çift arka kamera ile gelen VIA E3, Helio A22 işlemci, 2.0 Ghz hızındaki işlemci, 2GB RAM, 3.200 mAh batarya, 32 GB dâhilî ve 256 GB’ye kadar arttırılabilir hafıza ve 1.299 lira fiyatla satışa çıkıyor.