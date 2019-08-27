Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Günlük 10 bini üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan SendGB’ın kullanıcıları arasında başta BBC, Virgin Media, TVP, National Geographic ve Bein Media Group gibi küresel medya şirketleri olmak üzere teknoloji devleri yer alıyor. SendGB’ın kurucu ortaklarından Uğur Çakır, platform üzerinden ayda 15 TB dosya transferi yapıldığını belirterek, “Bu konuda en bilinen servis sadece 2 GB’a kadar dosya paylaşımına izin veriyordu. 2 GB üstü hizmet veren siteler de yeterince güvenlik sunmuyordu. Bu yüzden 2015 yılında SendGB’yi kurmaya karar verdik. İlk dönem 10 GB’a kadar denemelerimiz oldu. Ancak kullanıcı istatistikleri sonrasında 4 GB’ın yeterli olduğuna karar verdik ve bu şekilde devam ettik. Bir süre sonra boyutu artıracağız. Çünkü artık daha büyük boyutlu dosyaların paylaşılma ihtiyacını gözlemliyoruz” dedi.

Platform olarak 13 farklı dilde hizmet verdiklerini anlatan Çakır, “Kullanıcılarımızın büyük kısmı yurt dışından. Özellikle ABD, Hindistan, İspanya, İngiltere en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler. BBC, Virgin Media, TVP, National Geographic ve Bein Media Group gibi dünya medya devleri başta olmak üzere Samsung, LG, Coca Cola, Sony, Siemens, Bosch, THY, Türk Telekom, CNNTürk, Arçelik, Beko, TRT gibi firmalara hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Dosya transferinde Türkiye’de ilk akla gelen platform olmak istediklerini dile getiren Çakır şöyle devam etti: “Bugün ‘Teşekkürler Türkiye. Artık Türkiye’de 1 numarayız’ demek isterdik ancak maalesef Türkiye’de henüz yeterince destek görmüyoruz. Yabancılardan daha çok destek mesajları aldığımızı söyleyebiliriz. Hedefimiz yerli bir servis olarak Türkiye’de dosya transferinde birinci tercih olmak. Yurt dışında ise ilk 5’e girmek. Yatırımcı için acele etmiyoruz. Çünkü sevdiğimiz bir iş ile uğraşıyoruz. Biz başarılı oldukça doğru yatırımcının geleceğini biliyoruz.”

DOSYA NASIL GÖNDERİLİR?

* SendGB ile herhangi bir üyeliğe ihtiyaç olmadan 4GB’a kadar ücretsiz dosya transferi yapmak mümkün.

* SendGB.com’a girdikten sonra paylaşmak istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Aynı anda 500 dosya seçmek mümkün.

* Paylaşım email ya da link yoluyla gerçekleştiriliyor. Eğer email ile paylaşım olacaksa alıcının email adresleri yazılıyor. Bu şekilde aynı anda 20 adet email yazılabiliyor. Ardından da göndericinin email adresi ve mesaj yazılarak “Gönder”e basılıyor.

* Platformda dosya tipleri için bir kısıtlama yok.

* İsteğe bağlı olarak kullanıcılar tek kullanımlık şifre belirleyebiliyor. Böylece şifreyi bilmeden kimse dosyaları indiremiyor.

* “Paylaşımı Sil” özelliği sayesinde dosyalar alıcı tarafından indirildikten Sonra da otomatik olarak siliniyor. Eğer kullanıcı bu seçeneği işaretlemezse dosyalar yüklediği tarihten 7 gün sonra otomatik siliniyor.

* Kullanıcı paylaşımı sadece indirme linki olarak yapmak isterse alıcı ve gönderici email adreslerini yazmıyor. Dosya yükleme bittikten sonra oluşan indirme linkini karşı taraf ile paylaşması yeterli.

SENDGB WETRANSFER Mİ?

SendGB’nin en büyük rakibi WeTransfer. Ancak SendGB rakibine göre birçok avantajlar sunuyor. İşte o avantajlar:

* Wetransfer ile ücretsiz 2 GB’a kadar dosya paylaşılırken, SendGB ile 4 GB’a kadar dosya paylaşılabiliyor.

* SendGB’de kullanıcı isterse her paylaşımı için parola belirleyebiliyor. Wetransfer’de bu özellik ücretli.

* SendGB’de kullanıcı isterse paylaştığı dosyalar alıcı tarafından indirilince otomatik silinebiliyor. Wetransfer’de böyle bir özellik yok.

* SendGB’nin dosya yükleme ve indirme için hız limiti bulunmuyor. Kullanıcının internet hızı ne ise ister dosya yüklerken ister indirirken bu hızı sonuna kadar kullanabiliyor.

* Wetransfer Çin’de yasak. SendGB’nin ise Çin’de belli bir kullanıcı kitlesi var.

* Dosya transfer siteleri özellikle Spam ve Phishing (Oltalama) saldırıları için çok tercih edilir. SendGB olarak bu konuda 3 katmanlı bir güvenlik tedbirimiz bulunuyor. Diğer rakiplerimize göre bu konuda iddialıyız.