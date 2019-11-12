Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Eğitim ortağı AÇEV’in düzenlediği Anne ve Baba Destek Programları çerçevesinde verilen eğitimlerle, 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Proje kapsamında, İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı programda KoçSistem Gönüllülerinin “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek olacağını belirten KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “#haydikapatalım hareketi ile başladığımız projemiz ile ebeveynlere her gün 19:00 - 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik. Şimdi 1.330 ebeveyni edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz” dedi.