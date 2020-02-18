Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, özellikle afet ve acil durumlarda şebekelerdeki trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlayan ve internet üzerinden yüksek kalitede ses imkanı veren VoLTE teknolojisinin Türkiye’de de kullanılmaya başladığını belirterek telefonu buna uygun abonelerin imkândan yararlanabileceğini bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 2019 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre toplam mobil abone sayısının 81,6 milyona yükseldiğini ifade eden Turhan, 4,5G abone sayısının da 73,5 milyona ulaştığı bilgisini verdi. Turhan, 4,5G şebekelerinin internet tabanlı olduğunu, bu nedenle 4,5G uyumlu mobil telefonlardan yapılan sesli görüşmelerin uzun süre 2G veya 3G şebekeleri üzerinden gerçekleştirildiğini anlattı. Süreç içinde 4,5G teknolojisinde gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Turhan “4,5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin IP paketleri üzerinden verilebilmesine imkân tanıyan Voice over LTE (VoLTE/LTE şebekeleri üzerinden ses hizmeti) teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya başladı” dedi.

VoLTE teknolojisiyle 2G ve 3G şebekelerinden bağımsız olarak 4,5G şebekesinden mobil telefona sahip abonelere yüksek kalitede ses hizmeti verilebilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Turhan, bu kapsamda, söz konusu teknolojik gelişmeleri Türkiye’de de etkin kullanmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca karar alındığını dile getirdi. Turhan, şunları kaydetti: Olağanüstü durumlarda mobil şebekelerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya katkı sağlamanın da amaçlandığı kurul kararı gereğince abonelerin mevcut haklarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, uygun cihaza sahip abonelere VoLTE hizmeti sunulacak. Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi tabii afet durumlarında şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağlayacak. Böylece vatandaşların iletişiminde trafik sıkışıklığına bağlı sıkıntılar azalacak.

Farklı işletmecilerden hizmet alan abonelerin de VoLTE üzerinden birbirini arayabilmesine imkân tanınacağını belirten Turhan, mobil işletmecilerin, bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.