Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Batur kısa sürede yakalanarak Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. İddiaları reddeden Batur ise kamera kayıtlarını yakında açıklayacağını söyledi. Batur, bugünlerde karantina süresini doldurmak üzere...

Enes Batur'un ne kadar kazandığını öğrenmek için küçük bir araştırma yaptık. Daha doğrusu https://www.accrediteddebtrelief.com sitesinin SocialBlade, Vidooly, BannerTag ve Noxinfluencer gibi kaynaklardan sağladığı verilere ulaştık. Öyle görünüyor ki, Batur'un yurttan kaçması boşuna değilmiş. Batur dakikası para eden dünyadaki hatırı sayılır YouTuber’lardan biri. Verilerde aylık kazancının ortalama 1,1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. İşte dünyadaki YouTuber'ların kazançları:

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