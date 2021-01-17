Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

KEP, e-Fatura, e-Tebligat, e-Yazışma vb. dönüşüm sayesinde yaklaşık 4 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı. TÜRKKEP’in Genel Müdürü Olcay Yıldız, evden çalışma ile yazışma, iş takibi, raporlama, İK yönetimi ve mali süreçlerin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte sektörün 2020 yılında yüzde 30 büyüdüğünü belirterek "Türkiye’de e-dönüşüm sektöründe e-İmza sayısı beş milyonu, e-Fatura mükellef sayısı 330 bini geçti. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) satışlarında da yüzde 50 büyüme yaşandı" dedi.

e-Dönüşüm çözümleri ile şirketlerin özellikle arşivleme, gönderim, kağıt, insan kaynağı maliyetlerinde yaklaşık yüzde 80’e varan tasarruf sağlandığının altını çizen Yıldız "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan ve sürekli geliştirilen e-Belge uygulamaları sayesinde yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlendi. Böylece kâğıt, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde yaklaşık 2,8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı. Beş yılda toplam 49 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi. KEP, e-Fatura, e-Tebligat, e-Yazışma vb. dönüşüm sayesinde 4 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağlandı. e-Tebligat kullanımı nedeniyle kağıttan tasarruf edilmesiyle 29 bin 512 ağaç korunmuş oldu bu süre içinde. Kâğıt kullanımından vazgeçilmesiyle de 628 milyon TL tasarruf edildi” diye konuştu.

Pandeminin etkisiyle 2020’yi yüzde 60 büyüme ve 48 milyon TL ciro ile kapattıklarını ifade eden Yıldız şunları kaydetti: Biz de sektörde birçok ilke imza atan AR-GE ürünleri ile büyümeye devam edeceğiz. 2021’e sektörde ilk olacak yeni bir ürün ile giriş yaptık. Artık müşterilerimiz verilerini, uluslararası geçerli en yüksek standart olan FIPS sertifikasyonuna sahip şifreleme teknolojisi Kryptos ile çok daha güvenli bir şekilde saklayabilecek. Hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 60 büyüme.