Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar geçtiğimiz yıl uygulama içi satın almalar, abonelikler ve premium uygulamalar yoluyla dünya çapında yaklaşık 111 milyar dolar harcama yaptı. Gelirlerin yüzde 71,7'si mobil oyunlardan sağlanırken, 2020 yılı içerisinde ilk defa yüklenen oyunlardan elde edilen gelir ise 56,2 milyar dolara oldu. Mobil oyun sektörü, 2020 yılında 79,5 milyar dolar kazandığını belirten IFASTURK Eğitim, AR-GE ve Destek Kurucusu Mesut Şenel “Salgın, tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını çarpıcı biçimde ve belki de kalıcı olarak değiştirirken, mobil pazar 2020'de benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Mobil uygulama ekosistemi ve devam eden eğilimler büyümenin katlanarak artacağını gösteriyor” dedi.