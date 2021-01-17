Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Galaxy Z Flip tarzı dikey katlanabilir bir model üzerinde çalışan Apple, katlanma izini ortadan kaldıracak bir teknolojinin patentini de almıştı. Katlanma izini ortadan kaldıran bu teknoloji, telefonun kendi kendini tamir etmesini de sağlıyor. Bu sayede kılcal çiziklerin ve ufak deformelerin ortadan kalkması daha kolay olacak. Apple’ın şimdilik sadece ekran üzerinden testler yaptığı söylenirken, henüz tamamen çalışan bir katlanabilir iPhone prototipinin üretilmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.