Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu şekilde çalışan Realme Watch S, kardiyo özellikleri ile dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doykunluk seviyesi izleme gibi özelliklere sahip akıllı saat 16 farklı spor modu ile fitnes desteği sunuyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için Realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen Watch S, çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu gibi akıllı bildirimlerde bulunuyor. Cihaz tek şarjla 15 gün kullanılabiliyor. Hepsiburada, Amazon.com, Teknosa, Türk Telekom, Vodafone, Vatan mağazaları ve online kanalları üzerinden satışa çıkan akıllı saatin fiyatı ise 899 TL.