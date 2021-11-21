Türkiye Gazetesi

Türksat 5B uydu projesinde son hazırlıklar tamamlanırken gönderim için ise geri sayım başladı. Tasarım, üretim ve test aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B uydusu, Fransa'da teslim alındı. Teslim töreninin ardından uydunun SpaceX tesislerine nakledilmesi için hazırlıklar başladı.

ORTA DOĞU'NUN TAMAMINA DA HİZMET VERECEK

Türksat 5B uydusunun aralık ayında ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini kapsayan geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

YERLİ ÜRETİM EKİPMANLAR KULLANILDI

Türksat 5B uydu projesinde Türksat A.Ş tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirilmişti. Türksat mühendislerinin desteği ile Aselsan tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp Türkiye’de üretilerek, Türksat 5B uydusunda kullanılması sağlandı. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi ve uzay tarihçesi kazanması Türksat 5B uydusu ile gerçekleştirilmiş olacak.

Türksat 5B uydusunun aralık ayında ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.

35 YILDAN FAZLA HİZMET VERECEK

Türkiye’nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artacak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yer alacak. Ayrıca uydunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

Türkiye’nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B uydusu; 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek.

Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı “Space X” fırlatacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını duyurdu.

Türksat 5A uydusu ihracat yapacak Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Kuzey Afrika bölgesinde Türksat 5A’yı televizyon yayıncılığı anlamında önemli bir uydu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.