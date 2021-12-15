Türkiye Gazetesi

NASA, uzun bir süredir merakla beklenen James Webb Uzay Teleskobu’nu 22 Aralık Çarşamba günü fırlatmayı planlıyordu. Ancak uzay ajansı, 10 milyar dolarlık teleskobun en az iki gün daha geç fırlatılacağını açıkladı.

Teleskop, Avrupa Uzay Ajansı'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay limanından Ariane-5 roketiyle fırlatılacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü roketin üzerine yerleştirilen teleskop, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek. Bununla birlikte yeni teleskop, şimdiye kadarki en pahalı uzay görevi.

EN ESKİ YILDIZLARI ARAYACAK

Devasa aynaya ve süper hassas aletlere sahip James Webb Teleskobu, 13,5 milyar yıl önce evrende oluşan ilk yıldızları arayamaya çalışacak. Yani Büyük Patlama sonrası oluşan en eski cisimleri gözlemleyecek. Ayrıca bilim insanlarının uzayda yaşam belirtileri aramak için diğer gezegenlerin atmosferlerine bakmasını sağlayacak.

Görevin başlamasına sayılı günler kala NASA, James Webb ile roket arasındaki elektriksel arayüzde sorunlar çıktığını açıkladı. Bu nedenle görevin en erken 24 Aralık günü başlayacağını duyurdu.

Roket, Webb Teleskobu’nu Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki gözlem istasyonuna doğru fırlatacak. Bu yolculuk bir ay sürecek ve bu süre zarfında Webb'in 6,5 metre çapındaki ana aynası ve tenis kortu büyüklüğündeki güneşliği açılacak.

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