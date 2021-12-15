Türkiye Gazetesi

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları gün geçtikçe daha çok kullanılırken, sosyal medya dolandırıcılığı vakaları da git gide artıyor. E-posta adreslerini veya sosyal medya hesaplarını çaldıran vatandaşlar; bazen sadece hesabını, bazen de parasını kaybediyor. Kimi zamanda sosyal medya dolandırıcıları hesabını çaldıkları kişilerin yakınlarına mesaj göndererek, onları da dolandırmaya çalışıyor.

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Sosyal medya dolandırıcılarının amaçlarından bahseden Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medyada hesap hırsızlığı oldukça arttı. Bu konuda en çok karşılaşılan durumlar e-posta ya da Facebook ve Instagram gibi hesap hırsızlıkları oluyor. Genellikle hırsızlar kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirip, medyadaki fotoğraf ve görüntülerini kullanarak daha farklı suçlara yöneliyorlar. Bu hesaplardaki bilgileri kullanarak, banka hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Bu tür girişimler bazen kişinin imajını zedelemek için yapılırken, bazen de kişilerin adına olumsuz görüntüler veya mesajlar gönderiliyor. Hesabı ele geçirme veya bunu devam ettirmenin suçu 1 yıla kadar hapis veya para cezası olabiliyor. Eğer bu şahıslar ele geçirdikleri bilgileri siler, değiştirir veya başka birilerine gönderirse 2 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Fakat bunun bir cezasının olması, kişilerin güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmiyor. İnsanlar, kendi hesaplarını korumaya özen göstermeliler" dedi.

"GELEN HER LİNKE TIKLAMAYIN"

Hesabı çalınan kişilerin anında yetkili kişilere başvurması gerektiğinin altını çizen Mehmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri hackerlara gönderir. Böyle bir durumda eğer bir kurtarma hesabı varsa onun üzerinden bütün şifrelerin değiştirilmesi gerekir. Eğer yapılamıyorsa hizmet alınan mecranın teknik destek birimine başvurarak hesabın çalındığı bildirilmelidir. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine başvurularak hesabın çalındığı bildirilerek, gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Yasal sistemimizin sadece olay gerçekleştikten sonra cezalandırmaya yönelik tedbirler var. Dolayısıyla halkımızın bu konuda en üst seviyede tedbir alması ve bilinçli davranması gerekiyor. Çünkü bu tür durumların sonucunda olumlu bir geri dönüş olmaz."

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