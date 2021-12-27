Türkiye Gazetesi

Managment Review’da yayımlanan makaleye göre bilim adamları 2015’ten 2020’ye kadar 17 binden fazla derlenen bilgileri kullanarak eğittikleri ve yüzde 97 doğruluğa kadar ulaşan yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler. Araştırmaya göre yapay zekanın makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık, kavga başlatma ve sorun çıkarma olmak üzere Şanghay’ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabildiği kaydedildi. South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre gazete, sistemin bir masaüstü bilgisayarda bile çalışabileceğini kaydetti.

SAVCILARIN GÜNLÜK İŞ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Projenin başında bulunan bilim adamı Shi Yong sistemin potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabileceğini söyleyerek savcıların daha zorlu görevlere odaklanmaları için onların serbest kalacağını ifade etti. Çin Bilimler Akademisi’nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi.

KARAR VERME SÜRECİNE KATILMIYORLARDI

SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi. Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.

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