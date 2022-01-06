Türkiye Gazetesi

Instagram, Hikayelerde beğeni özelliğini sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediyor. Şirket, özelliğin geniş çapta mevcut olmadığını ve şu anda dünya çapında yalnızca küçük bir grup insan tarafından görülebildiğini doğruladı. Bununla birlikte, yalnızca Hikayeyi yayınlayan kişinin toplam beğeni sayısını görebileceğini ve beğeni sayısını herkese açık hale getirmek için herhangi bir plan olmadığını da açıkladılar.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, ekran görüntüleri eşliğinde yeni özelliği kullanmaya başladıklarını belirtti.

INSTAGRAM HİKAYE TEPKİSİNDEN FARKI NE?

Şu anda tüm kullanıcıların bir hikayeye gülme, şaşırma, kalpli göz, yaşlı göz, alkış, ateş, kutlama ve 100 emojisi olmak üzere yanıt veya tepki verme seçeneği bulunuyor. Bu tepkiler herkes tarafından görülmüyor ancak Hikayeyi yayınlayan kişi, her emoji için aldığı toplam tepki sayısını görebiliyor.

Hikayelerde beğenilerin tanıtılması ise, kullanıcıların Hikayelerle etkileşim kurması için yeni bir yol sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl Instagram, kullanıcıların gönderilerindeki beğeni sayılarını gizlemesine imkan tanıyan bir güncelleme yayınlamıştı. Sosyal medya platformu, kısa süre önce ise Hikayelerde herkese açık ileti dizileri oluşturan “Sen de ekle” etiketini erişime açtı. Böylece kullanıcılar artık Hikayelerle daha fazla etkileşim kurabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların bir istemi veya belirli bir konuyu izleyerek diğer kullanıcıların Hikayelerine kendi hikayeleriyle yanıt vermelerine olanak tanıyor.

Instagram test çalışmalarında göründü: Ana sayfa akışına üç seçenek Sosyal medya devi Instagram, ana sayfada büyük bir değişikliğe gideceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Platformun 2016 yılına kadar uyguladığı kronolojik ana sayfa düzeni geri geliyor. Üstelik testler başladı bile…

Instagram'dan bomba özellikler: Gizlilik ve video için iki yenilik Teknoloji devi Meta'ya ait Instagram, kullanıcılar için yeni gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor. Platform ayrıca Boomerang özelliğinde de kullanıcıları sevindirecek bir yenilik yapacak.