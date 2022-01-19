Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Tesla sürücüsüne iki dava açıldı. Los Angeles’da 2019 yılında iki kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücü Kevin George Aziz Riad hakkında iki suç dosyası oluşturdu.

OTOMATİK PİLOTA İLK SUÇLAMA

Araç sürücüsü Kevin George Aziz Riad suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı. Söz konusu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı, ancak yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu belirtildi.

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı "taksirle adam öldürme" suçlamasında bulunmuştu. SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.

Elon Musk sonunda konuştu: Tesla Bot insan gibi olacak Teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı insansı robotlar yakın gelecekte birçok işi yapabilecek kapasiteye sahip olacağa benziyor. Mevcut iki ayaklı insansı tasarımlar ya da daha robotik modeller yürüyor, koşuyor, bir nesneyi tutabiliyor... En dikkat çekici robotlardan biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya ait.