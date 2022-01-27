Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), 2022 ve 2023 yıllarında özgün ve finansal projelerle önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin gündemindeki öncelikli konuları ve yürütülen projelerdeki gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ŞUBAT-MART AYLARINDA TESLİM EDİLECEK

Nijer’e ihraç edilecek 2 Hürkuş uçağı için çalışmaların devam ettiğini ve yaz aylarına doğru bunları teslim edeceklerini belirten Kotil, "Arkası da gelir. Başka ülkelere de tekliflerimiz var." dedi. Türk Hava Kuvvetlerine Şubat-Mart aylarında Hürkuş teslimatları yapacaklarını belirten Kotil, üretimi arttıracaklarını söyledi.

Yaşanan süreçlerin zor ve yorucu olduğunu ancak TUSAŞ’ın ürün geliştirme ve prototiplerle tanındığını belirten Kotil, geliştirme çalışmaları devam eden helikopter ve uçakların tamamının bugünkü Atak helikopteri, Hürkuş gibi seri üretim ve teslimat aşamasına geleceğini vurguladı.

“ODAKLANDIĞIMIZ TEMEL EĞİTİM UÇAĞI HÜRKUŞ-B”

Yapılan çalışmalarla önemli adımların tamamlandığını dile getiren Kotil, "Bu şirketin geleceği çok parlak. Bir terslik olmazsa bu şirket dünyada kendi akranları arasında öne çıkacak." diye konuştu. Hava Kuvvetlerine teslim edilecek Hürkuş’ların ise temel eğitim, hava-yer destek görevlerinde kullanılacağını dile getiren Kotil, şu bilgileri verdi:

"Üzerinde atışları temsil eden sistemler de oluyor. Bu açıdan çok fonksiyonlu olacak. (Hürkuş'u hafifletme çalışmaları) Bir ürün yaptıktan sonra değişik versiyonlarını yaparak üretimi devam ettiririz. Her geçen gün daha iyi ürün çıkarmak lazım. Üretim tezgahı aynıdır, tasarımı iyileştirirseniz daha iyi ürün çıkar. Milli Muharip Uçak'ta da böyle olacak. Gelişim doğal bir süreç olarak devam eder. (Silahlı versiyonlu Hürkuş-C) O versiyonu da çalışılıyor ama bizim odaklandığımız temel eğitim uçağı Hürkuş-B."

MİLLİ MUHARİP UÇAK’TA İMALAT BAŞLIYOR

Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili önemli bilgiler veren Kotil, "Bu yıl uçak ortaya çıkacak, fiziksel olarak göreceksiniz, 18 Mart 2023'te de motor çalıştıracak, yer testlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.

Konsept tasarımların bittiğini ve rüzgar tüneli testlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Kotil, "Milli Muharip Uçağın imalatına başlıyoruz. 2028'de uçak teslim edilene kadar yapısal analizlere devam ederiz, yeni sensörler koyarız. 18 Mart 2025'te ilk uçuşunu göreceğiz. 14 ayımız kaldı, motor çalıştırıp hangardan çıkacak. Proje iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATAK HELİKOPTERİNDE SON GELİŞMELER

Helikopter üretimi kapsamında da bugüne kadar güvenlik güçlerine 69 Atak helikopteri teslim ettiklerini ve bu yıl sayıyı 83'e tamamlayacaklarını söyleyen Temel Kotil, "Filipinler'in 6 Atak helikopterini de tamamlayacağız. Dolayısıyla 89 helikopteri bu sene içinde bitiriyoruz. İmalatını yurt dışında nasıl gerçekleştiririz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Gökbey helikopteri seriye dökülüyor. Jandarma için 3 tane yapıyoruz, sene sonuna kadar teslim edeceğiz. T70 dediğimiz Sikorsky lisanslı Back Hawk'ların imalatı devam ediyor. 109 helikopter olacak toplamda. Milli Muharip Uçağın helikopterdeki karşılığı ise Atak-2 helikopteri. 11 ton ağırlığında, 1 ton patlayıcı taşıyabiliyor, 30 milimetre topu bulunuyor. Bu klasta ABD ve Rusların helikopteri var. Onu da 18 Mart 2023'te uçuracağız, çok iddialı bir hedef. 10 tonluk 21 kişi taşıyan, cephe gerisinde çalışacak bir genel maksat helikopteri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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