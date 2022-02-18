Türkiye Gazetesi

Snapchat, güvenlik özelliklerini geliştirmek için yeni bir konum paylaşma özelliğini kullanıcılara sunuyor. Uygulama, kullanıcıların tam olarak nerede olduklarını belirli arkadaşlarla kısa sürelerle paylaşmalarına olanak tanıyan canlı konum paylaşımını başlattı.

Aslında 'Snap Map (Harita)', yıllardır konum paylaşımına sahipti. Ancak özelliğin mevcut sürümü, yalnızca Snapchat uygulaması açıldığında konumu güncelliyordu. Yeni canlı konum, Apple'ın "Find My" uygulamasına çok benzer şekilde, belirli arkadaşlarınızın belirli bir süre boyunca gerçek zamanlı olarak tam olarak nerede olduğunuzu görmelerine olanak tanıyor. Engadget'in haberine göre, konum ayrıntıları bir seferde 15 dakika, bir saat veya sekiz saat boyunca paylaşılabilecek.

SNAPCHAT, BULUŞMALARI KOLAYLAŞTIRACAK

2011'de kullanıma sunulan sosyal medya devi Snapchat, isteğe bağlı özelliğin arkadaşlarla buluşmayı kolaylaştıracağını açıkladı. Ayrıca bir arkadaş veya aile üyesinin nerede olduğunu bilmek için yeni ve güvenilir bir adım olarak tanımlıyor. Böylece, insanların "güvende kalmalarına" yardımcı olabileceklerini düşünüyorlar. Özelliğe erişmek için kullanıcıların arkadaş olmaları ve karşılıklı olarak canlı konum paylaşımını seçmeleri gerekiyor.

Bu yeni güncelleme, Snapchat'in son aylarda güvenlik özelliklerini geliştirmeye yönelik adımlarından yalnızca biri. Şirket, ebeveyn kontrolü gibi özellikleri geçtiğimiz aylarda duyurdu. Ayrıca büyük yaş grubundaki kişilerin tanımadıkları gençlerle iletişim kurmasını önlemek amacıyla Snapchat, arkadaş tavsiyesi özelliğine kısıtlama getirdi.

Snapchat kullanıcıları yıllardır bunu bekliyordu: 'Utanç verici' uygulamaya son Sosyal medya platformu Snapchat, özellikle genç nesiller arasında oldukça yaygın. Instagram başta olmak üzere pek çok platformda kullanılan 'hikayeler' özelliğinin fikir sahibi Snapchat'te önemli bir güncelleme geldi. Artık kullanıcılar kullanıcı adlarını değiştirebilecek.

Snapchat, çocukları koruyacak: Hızlı Ekleme özelliğine kısıtlama yolda Snapchat, gençlerin uygulamada gördüğü arkadaş önerilerini sınırlayan yeni bir güvenlik özelliği uygulayacak. 13-17 yaş arası çocukları bulmak ve eklemek artık çok daha zor olacak.