Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Malezya'da ofis açan TUSAŞ, bu ülke ile savunma sanayisi ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarına hız veriyor. DSA Fuarı'na katılacağını duyuran TUSAŞ, fuara katılacak heyetlerle havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak insansız hava aracı, jet eğitim uçağı, özgün helikopter geliştirme, yapısal kabiliyetler ve modernizasyon programları gibi birçok alanda potansiyel ortak çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

TUSAŞ, fuar alanındaki standında Anka platformunun tam boy modeli ile Hürjet'in yanı sıra geliştirdiği diğer platformlarının maketlerini ve yapısal alandaki kabiliyetlerini sergileyecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, açıklama metninde, "Malezya, Asya ülkeleri arasında teknoloji alanında önemi her geçen gün artan bir merkez konumunda. Burada yer alan ofisimizde Ar-Ge faaliyetlerimizin yanında mühendislik alanında Malezyalı çalışma arkadaşlarımız ile iki ülkenin havacılık ve uzay alanlarında kapasite artırımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kısa bir zaman geçmesine rağmen önemli iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki dönemde bu girişimlerimizi sürdüreceğiz. Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın jet eğitim uçağı ihalesinde Hürjet platformumuz ile yarışıyoruz. Bu ihalenin sonucuna bakmaksızın iki ülke arasında havacılık teknolojilerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

TUSAŞ'dan heyecanlandıran paylaşım: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları devam ediyor. Özellikle görev aldıkları birçok bölgede başarılı sonuçlar elde eden SİHA ve İHA’lar meyvelerini vermeye başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve gelecek sene hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak’ının animasyonunu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.