Türkiye Gazetesi

ABD’de yer alan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsündeki (NIST) araştırmacılar, genellikle su geçirmez astar olarak kullanılan yumuşak, esnek bir plastik film olan düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ile kaplanmış tek kullanımlık sıcak içecek bardaklarını analiz etti. Daily Mail’in haberine göre, bu kaplar 100°C suya maruz kalınca litre başına trilyonlarca nanoparçacığı suya bırakıyor. Kimyager Christopher Zangmeister, mikroplastiklerin her yerde bulunduğunu belirterek sağlık ve çevre üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu bilmediklerini söyledi.

Araştırma ekibi, kahve bardaklarındaki salınan nanoparçacıkları analiz etmek için bardaktaki suyu aldıktan sonra ince bir buğu halinde püskürttü ve kurumaya bıraktı. Böylece nanoparçacıkları çözeltinin geri kalanından izole edebildiler. Bu teknik daha önce atmosferdeki küçük parçacıkları tespit etmek için kullanılıyordu. Sis kuruduktan sonra, içindeki nanoparçacıklar boyutlarına ve yüklerine göre sıralandı. Nanopartiküller, bir tür alkol olan bütanolün sıcak buharına maruz bırakıldı ve ardından hızla soğutuldu. Alkol yoğunlaştıkça, parçacıklar nanometre boyutundan mikrometre boyutuna şişti. Böylece daha kolay tespit edilmeye başlandı.

SAĞLIK ENDİŞESİ

Araştırmacılar ayrıca nanoparçacıkları bir yüzeye yerleştirerek ve taramalı elektron mikroskobu olarak bilinen bir teknikle gözlemleyerek kimyasal bileşimini belirledi. Kullanılan birçok tekniğin ardından nanoparçacıkların ortalama boyutunun 30 nanometre ile 80 nanometre arasında olduğunu ve birkaçının 200 nanometrenin üzerinde olduğunu buldular.

2020'de Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan benzer bir araştırmada, tek kullanımlık bir kaptaki sıcak içeceğin ortalama 25 bin mikroplastik içerdiğini ortaya çıkarmıştı. Suda çinko, kurşun ve krom gibi metaller de bulundu. Araştırmacılar, bunların aynı plastik malzemeden kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

NIST araştırmacıları kahve fincanlarının yanı sıra pişirme kapları gibi gıda sınıfı naylon torbaları da analiz etti. Gıda sınıfı naylondan sıcak suya salınan nanoparçacıkların konsantrasyonunun, tek kullanımlık içecek kaplarından yedi kat daha yüksek olduğunu buldular.

Çalışma, Environmental Science and Technolog dergisinde yayınlandı.

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