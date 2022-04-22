Türkiye Gazetesi

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT'nin Türkçe karşılığının 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlendiğini açıkladı. Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı bilinmezken NFT'nin ne olduğuna kısaca bir göz atalım...

Daha çok dijital sanat eseri olarak da tanımlanan NFT, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 2015 yılında ilk örneği geliştirilerken, 2020'den beri dünya çapında popülerlik kazanan bir teknolojik girişim haline geldi. Görsel, video veya ses kaydı şeklinde olabilen NFT'ler dijital ortamda üretilen eserlerin dijital sahipliğini kazandırıyor. Sadece üreten ya da satın alan kişiye ait olan NFT'ler yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum Kripto para piyasaları haftaya düşüşle başladı. Tam anlamıyla yükselişe geçemeyen kripto para piyasası düşük seyretmeye devam ediyor. Bununla beraber Bitcoin tekrardan bir düşüş yaşadı ev 40 binin altına geriledi.

Ukrayna hükümeti orduya destek için NFT satacak Ukrayna hükümeti, Rus işgaline karşı ordusunu finanse etmek için değiştirilemez jeton (NFT) koleksiyonu çıkaracağını açıkladı. Duyuruyu başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov yaptı.