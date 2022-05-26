Türkiye Gazetesi

Bleeping Computer'ın haberine göre, Elon Musk bu kez de bir deepfake videosu ile Twitter'da viral oldu. Sosyal medyada dolaşan bir deepfake (sahte içerik) videosunda Musk'ın ağzından dökülüyor gibi görünen sözler var. Milyarder, bir kripto para birimini överek insanları yatırım yapmaya çağırdı ancak videonun sahte olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Deepfake, bir görüntü veya videodaki bir kişiyi sahte biriyle değiştirmek için makine öğrenimi ve yapay zeka gibi araçlar kullanılarak oluşturulan medya içeriklerine deniyor. Bu tür içerikler daha sonra yanlış ve yanıltıcı bilgi verecek şekilde değiştirilebiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomyr Zelensky'nin de benzer bir deepfake videosu çıkmıştı. Rus işgalinin ilk günlerinde ortaya çıkan videoda Zelensky, Ukraynalılardan silahlarını bırakmalarını istiyordu. Ancak videonun kısa süre sonra sahte olduğu belirlendi.

SAHTE İÇERİKLERE DİKKAT!

Deepfake teknolojisi finansal dolandırıcılık yapmak gibi başka amaçlar için sıklıkla kullanılıyor. 2020'de Dubai'deki bir banka, bir yöneticinin başka bir yöneticiden gelmiş gibi görünen sahte bir telefon araması almasından sonra 35 milyon dolar zarar etti. Soygun, sesli aramayı sahte e-postalarla da destekleyerek gerçekleştirildi. Tecrübeli bir banka çalışanı bu teknolojiyle kandırılabiliyorsa, hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir yatırımcı daha kolay bir lokma olarak görünebilir.

Dolandırıcılar, maksimum etki oluşturmak ve insanları geri alınamayacak bir işlem yapmaya ikna etmek için genellikle ünlüleri kullanır. Geçtiğimiz yıl dolandırıcılar Elon Musk'ın Twitter hesabını kullanarak sadece bir hafta içinde 580 bin dolar değerinde kripto parayı cebe indirdi. Yeni ortaya çıkan sahte videoda ise Musk, kullanıcıları yüzde 30'a varan kazanç elde etmek için kripto paralarını bir web sitesine yatırmalarını öneriyor. Web sitesinin adı Bitvex ve derin sahte videoda Musk'ın 50 milyon dolarını platforma yatırdığı ifade ediliyor. Buna sakın inanmayın! Gerçek değil! Elon Musk'ın fanatik takipçileri videodaki Tesla CEO'su ile ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anladı.

Deepfake videoları sadece Twitter'da değil, özellikle YouTube gibi diğer sosyal ağlarda da sık sık yayılıyor. YouTube'da bu videolardan birine denk gelirseniz kanalın yayınladığı önceki videolara bakın ve muhtemelen önceki videolarda ilişkili konuyla alakalı bir içeriği olmadığını göreceksiniz. Bleeping Computer'a göre, bu videoları tanıtmak için birçok YouTube hesabı saldırıya uğradı.

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