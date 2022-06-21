Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, (MSB) Twiter hesabından yapılan paylaşımda, “Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor” denildi.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA 'MAŞALLAH' DEDİRTİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

İHRACAT ANLAŞMALARI PEŞ PEŞE GELİYOR

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA yine yaptı yapacağını! 30 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabet vurdu Bayraktar AKINTI TİHA başarılı atış testleriyle adından söz ettiriyor... Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA KGK ile yaptığı ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI TİHA’nın gözünden Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisi Türkiye’nin gökyüzündeki markası Türk Yıldızları’nın, TEKNOFEST Azerbaycan’daki nefes kesen gösterisi Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi. İşte TİHA’nın gözünden Türk Yıldızları’nın izleyenleri mest eden gösterisi…

Tarih belli oldu: Akıncı TİHA'da 'yerli motor' için geri sayım Savunma sanayiinde birçok proje ile öne çıkan Türkiye'de son dönemde en çok dikkat çekenler arasında yer alan Bayraktar Akıncı TİHA ve Milli Muharip Uçak'la ilgili son gelişmeleri Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit aktardı. Akşit, Bayraktar Akıncı TİHA'nın yerli motorla buluşmak için gün saydığını belirtti.