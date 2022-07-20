Türkiye Gazetesi

Son günlerde sayısı artan Bayraktar TB2 kampanyaları, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Ukrayna'ya destek olmak isteyenlere ilham oluyor. Birçok ülkede Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Baykar tarafından üretilen ‘Bayraktar TB2’ insansız hava araçlarının alımına yönelik bağış kampanyası düzenleniyor. Şu ana kadar Ukrayna da dahil olmak üzere Litvanya, Norveç, Polonya ve Kanada'da bağış kampanyaları başlatıldı. Çeşitli miktarlarda bağışta bulunarak kampanyalara katılan gönüllüler, Ukrayna halkıyla dayanışma sergiliyor.

BAYKAR, 4 BAYRAKTAR TB2 BAĞIŞLADI

Ukrayna halkının Bayraktar TB2 alabilmek için ‘Halkın Bayraktar’ı’ adıyla haziranda düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı. Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen üretici şirket Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2’yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

Litvanya halkının Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle düzenlediği kampanyada 3 günde 6 milyon avro toplandı. Kampanyadan etkilenen Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da bir adet Bayraktar TB2’yi ücretsiz olarak Litvanya'ya bağışladı.

Norveç'te de aynı amaçla başlatılan ‘Ukrayna halkına Norveç'ten bir Bayraktar verin’ kampanyasında, 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması hedefleniyor.

Ukrayna'nın komşusu Polonya'da başlatılan kampanyada ise 22 milyon 500 bin Polonya Zlotisi (yaklaşık 5 milyon dolar) toplanmaya çalışıyor.

KANADA’DA BAYRAKTAR TB2 SİHA KAMPANYASI

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Avrupa'daki ülkelerin yanı sıra Kanada'daki Ukraynalılara da ilham oldu. Kanada'da Toronto merkezli UhelpUkraine isimli insani yardım kuruluşunca başlatılan kampanyada, 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapılırken, kampanyanın başarıyla tamamlanması durumunda satın alınacak Bayraktar TB2’nin, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

KANADA, TB2 PARÇALARINA AMBARGO UYGULAMIŞTI

Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı ‘Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini’ iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç de 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını ve silah ihracatı için önceden verilmiş tüm lisansları inceleyeceğini açıklamıştı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kritik soruyu cevapladı: Türkiye, Rusya'ya SİHA satacak mı? Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar yerli ve milli SİHA’lara (silahlı insansız hava araçları) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenlik direnişini desteklediklerini belirtirken, ‘Rusya’ya SİHA satar mısınız? şeklindeki bir soruyu da cevapladı.

Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 için bağış kampanyasına başladı: Türkiye’den SİHA alıp, Ukrayna’ya gönderecekler Litvanya’nın ardından bir ülke daha Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. İşte o ülke Norveç…