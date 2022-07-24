Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, pazarlama stratejilerinde influencer marketing’in de payı artıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 14 milyar dolar olan influencer marketing pazarının 2022’de 16 milyar doları aşması bekleniyor. Peki influencer’lar ne kadar kazanıyor? Yerli internet sitesi cemre.com fenomenlerin gelir karnesini açıkladı. Araştırmaya göre YouTube’da bir milyon abonesi bulunan fenomenin aylık kazancı 40 bin liraya kadar çıkıyor. TikTok’ta 100 bin takipçisi olan bir fenomen 8 bin lira kazanırken, Instagram’da bir paylaşımın ortalama bedeli bin lira. Cemre.com Kurucusu Yaşar Can, ağırlıklı olarak YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda düzenli içerik paylaşan fenomenlerin iki üç sene içinde aylık 20 - 30 bin TL arasında gelire ulaştığına dikkat çekiyor.

TİKTOK’TA 100 BİN TAKİPÇİ İLE 8 BİN LİRA

Yaşar Can, sosyal medya platformlarındaki fenomenlerin gelirlerine dair şu bilgileri paylaştı: TikTok dünyada en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarının başında yer alıyor. Araştırmamızda görüyoruz ki, bu uygulamada yaklaşık 100 bin takipçisi olan fenomenlerin canlı yayın ve sponsorlu gelirlerinin toplamı 8 bin TL ’nin üzerine çıkıyor. TikTok, kullanıcılarına herhangi bir ücret ödemez ve reklam geliri paylaşma gibi bir programı sunmazken, YouTube platformunda ise durum farklı bir boyut kazanıyor.

EN FAZLA GELİR YOUTUBE'DA

YouTube’da kanal sahiplerinin reklamlar aracılığıyla gelir elde edebildiğini belirten Yaşar Can, “YouTube fenomenlerinin reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 55’i kanal sahiplerine kalıyor ve bu platformda her bin izlenme başına 2 ile 25 TL arasında ödeme gerçekleştiriliyor. Fenomenler bin takipçi ile 4 bin saat izlenmeye ulaştıkları takdirde para kazanmaya başlayabiliyor. Elbette kazanç sağlamak bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü kanal sahipleri video içinde yer verdikleri reklamlarla video başına 100 bin TL ’ye varan gelir elde edebiliyorlar. Yaklaşık bir milyon abonesi bulunan kanallar ise aylık 15 ile 40 bin TL arasında kazanç elde ediyorlar” diye konuştu.

PAYLAŞIM BAŞI BİN TL

Instagram’da fenomenlerinden istenen reklam sayısı artıkça, reklam bedelinin de yükseldiğini dile getiren Yaşar Can “Instagram fenomenlerinin gelir elde etme yolları hesap sahiplerine göre farklılık gösterse de birçoğu başka sayfaların reklamlarını kendi hesapları üzerinde gerçekleştirerek kendi ürünlerini satışa sunarak ya da iş birliği yaparak para kazanıyor. Ortalama 100 bin takipçi ile 10 ila 30 bin izlenmeye sahip Instagram fenomenleri, paylaşımları karşılığında yaklaşık bin TL ücret alıyor. Bir milyonun üzerinde takipçisi olanlar ise faturalı iş birliği yaptıkları için bu rakam 5 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

OYNARKEN KAZANIYORLAR

Büyük bir canlı yayın ağı olan Twitch’te de oyun ağırlıklı eğlence videolarıyla kazanç elde edildiğini aktaran Yaşar Can “Twitch yayıncıları ödemelerini ancak 100 doları geçtikleri takdirde alabilirken, Twitch’in partner kanalları da yayıncıların ekstra gelir elde etmesine kapı aralıyor” dedi.

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