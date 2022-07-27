Türkiye Gazetesi

Uzay araştırmalarına ağırlık veren ve kendi uzay istasyonunu kurma aşamasında bulunan Çin, Pazar günü, Long March 5B isimli bir roketi güney ada eyaleti Hainan'dan fırlattı. Bu roket, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna eklenecek güneş enerjili yeni laboratuvarı taşıyordu. Ancak uzmanlar roketin bir parçasının Dünya’nın atmosferinde yanmayacağını ve Dünya’ya düşebileceğini söylüyor.

21 tonluk Long March 5B roketinin parçasının Dünya’ya sert şekilde düşebileceği endişesi bilim dünyasında hızla yayıldı. Enkazın yerleşim alanlarına çarpma olasılığı çok düşük olsa da, birçok uzman Çin'in gereksiz bir risk aldığını düşünüyor. Söz konusu roket, Çin'in inşa edilmek üzere olan Tiangong Uzay İstasyonuna eklenecek güneş enerjisiyle çalışan yeni bir laboratuvar olan Wentian deney modülünü taşıyordu.

Mayıs 2021’de de bir Çin roketinin parçası Hint Okyanusu'na düşmüştü. O tarihte NASA yöneticisi Bill Nelson, Çin'i 'uzay enkazlarıyla ilgili sorumlu standartları karşılamamakla' suçladı.

İKİNCİ DEFA ÇİN ROKETİ TEHLİKESİ

Uzmanlar, güneş aktivitesindeki değişikliklerin neden olduğu atmosferdeki dalgalanmalar nedeniyle roketin rotasını tahmin etmenin zor olduğunu söylüyor. Bu arada, Çin'in roketleriyle ilgili sorunun ana nedeni olarak fırlatma tasarımındaki hatalar gösteriliyor. Genellikle roketlerin fırlatma bölümleri havalandıktan sonra atmosfere girmez ve belirlenen noktaya (denize, okyanusa) düşer ancak Çin’in Long March roketleri böyle değil.

Bununla birlikte Çin, daha önce sorumsuzluk suçlamalarını reddetmişti ve Çin Dışişleri Bakanlığı, Dünya’daki herhangi bir şeye veya herhangi birine zarar verme olasılığının 'son derece düşük' olduğunu söyledi. Pek çok bilim insanı da bu konuda Çin ile hemfikir ancak bazı uzay araştırmacıları Long March 5B'ler gibi fırlatma tasarımlarının gereksiz bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

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