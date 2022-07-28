Türkiye Gazetesi

Instagram kullanıcılarının son birkaç aydır en fazla şikayet ettiği konuların başında ana sayfada karşılarına çıkan takip etmediği hesapların Reels videoları. Kullanıcılar takip etmedikleri kişilerin videolarını görmek istemediklerini belirtse de şirket bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023'ün sonuna kadar kullanıcıların Instagram ve Facebook kullanırken gördüğü önerilen hesaplardaki içerik miktarının iki katından fazla olacağını söyledi. Bu tür öneriler şu anda Facebook'taki içeriğin yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, Instagram'da bu oran çok daha yüksek.

INSTAGRAM, TİKTOK'UN ÇİZGİSİNDEN İLERLİYOR

Instagram’ın başlattığı bu Reels keşfine dayalı sistem aslında TikTok'un yoğun AI (yapay zeka) kullanımıyla rekabet etmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, TikTok'u hızla dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri haline getirdi ve yepyeni bir yenilikçi ekonomiyi oluşturdu. Şu anda TikTok’un dünya çapında neredeyse 2 milyara yakın kullanıcısı var ve şirketin başarısı, kullanıcıların karşısına çıkardığı öneri videolarından kaynaklandığı düşünülüyor. İşte Instagram da aynı çizgide ilerleyerek TikTok’u ‘oyunda’ saf dışı bırakmak istiyor.

Meta’nın CEO’su Zuckerberg, "Al, insanların ilginç bulduğu, etkileşimi ve yayınlarımızın kalitesini artıran ek içerikler buluyor" dedi. Meta'nın, insanların hizmetinde halka açık olarak paylaştığı, bağlantılar veya fotoğraflar gibi tüm içeriği önermek için AI kullanacağını söyledi.

Bu arada, magazin yıldızları Kim Kardashian ve üvey kardeşi Kylie Jenner, Instagram'ın yeni stratejisini eleştirerek "TikTok gibi olmaya çalışmayı bırak" şeklinde bir mesaj yayınladı. İki kız kardeş, Instagram'ı arkadaşlarının fotoğraflarını görmek için kullandıklarını ve Instagram algoritmasının ana sayfada karşılarına sürekli olarak takip etmedikleri kişilerin Reels videoları sunmasından hoşlanmadıklarını belirtti. Kardashian ve Jenner kardeşlerin açıklamasının ardından Instagram Başkanı Mosseri de açıklama yaparak, bu konuda Instagram'ın değişikliğe gitmeyeceğinin mesajını verdi. Yani eğer siz de ana sayfada takip etmediğiniz kişilerin Reels'lerini görmekten sıkıldıysanız ne yazık ki görmeye devam edeceksiniz.

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’dan Instagram’a ‘TikTok’ tepkisi Instagram'da 300 milyondan fazla takipçiye sahip model Kylie Jenner ve magazin yıldızı Kim Kardashian, Instagram yönetimine tepki gösterdi. Paylaştıkları hikayelerde iki yıldız, Instagram'a "TikTok’a benzemeyi bırak" dedi.

Instagram Google'a rakip oldu: Yeni özelliği Mark Zuckerberg resmen duyurdu Instagram, harita işlevini genişleterek kullanıcıların aradığı yerleri kolayca bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların aradığı yerler ile ilgili fotoğraf görmesini de sağlayacak.