ABD, dünyanın en hızlı bilgisayarını geliştiriyor! Discovery nedir?

ABD Enerji Bakanlığı (DOE), dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacak Discovery'yi geliştirmeye başladı. Discovery, mevcut en hızlı süper bilgisayar olan Frontier'den 3 ila 5 kat daha hızlı olacak.

ABD Enerji Bakanlığı, süper bilgisayar yarışında öne geçmek için önemli bir adım attı. Frontier'in performansını birkaç kat aşacak yeni süper bilgisayar Discovery'nin 2027 sonu veya 2028 başında tamamlanması hedefleniyor.

Frontier, şu anda Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunuyor ve teorik olarak 1.3 ExaFLOPS performans sunabiliyor. 8,699,904 çekirdekli işlemcisi ile Mayıs 2022'den bu yana lider konumda. Ancak bu liderliği Discovery’nin alması bekleniyor. Süper bilgisayarlar, ABD'nin ulusal güvenliği ve askeri teknoloji geliştirme açısından kritik öneme sahip.

Wccftech'in haberine göre Discovery, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri düzey yükleri yönetirken daha yüksek güç verimliliği sunacak. DOE, Discovery'nin Frontier'den 3 ila 5 kat daha güçlü olacağını belirtiyor, ancak kesin performans artışı henüz açıklanmadı.

BİLİM CAMİASI İÇİN YENİ OLANAKLAR

ORNL Hesaplama ve Hesaplama Bilimleri Laboratuvarı Direktörü Georgia Tourassi, Discovery'nin bilim dünyasında çığır açacağını belirtti. "Discovery, bilim camiasının gerçek dünyayı yeni ayrıntı seviyelerinde simüle etmesini sağlayacak. Deney, gözlem veya teori ile kolayca araştırılamayan zorlu konuları incelememize yardımcı olacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Discovery’nin gelişi, bilim ve teknoloji alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak ve ABD'nin bu alandaki liderliğini pekiştirecek.