Togg'un Sedan modelinden ilk görüntüler!
Geçtiğimiz şubat ayında teslimatına başlanan ve yollara çıkan, yerli üretim elektirikli araç Togg şimdi yeni modeliyle görücüye çıktı. ABD'deki teknoloji fuarında sergilenen Togg'un sedan modeli büyük ilgi uyandırdı. Yerli otomobilin resmi hesabından da Sedan modele ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
ABD'de düzenlenenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te görücüye çıkan yerli otomobil Togg büyük ilgi ekti.
SEDAN MODELDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, merakla beklenen ve büyük yankı uyandıran sedan modelinden de ilk görüntüleri paylaştı.
TOGG, SUV SATIŞINDA TÜRKİYE'DE ZİRVEYE OTURDU
Teslimata başlanan 8 aydan bu yana elektrikli araçlar pazarında lider olan Togg, SUV segmentinde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
TOGG SEDAN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Transition Concept Smart Device adını taşıyan konsepti ile dikkat çeken Togg Sedan için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak" ifadesini kullanmıştı.
Togg Sedan seri üretimi de Gemlik fabrikasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi