Togg'un Sedan modelinden ilk görüntüler!

7 Ocak 2024 20:14 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 20:55

ABD'de düzenlenenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te görücüye çıkan yerli otomobil Togg büyük ilgi ekti.

SEDAN MODELDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, merakla beklenen ve büyük yankı uyandıran sedan modelinden de ilk görüntüleri paylaştı.

TOGG, SUV SATIŞINDA TÜRKİYE'DE ZİRVEYE OTURDU

Teslimata başlanan 8 aydan bu yana elektrikli araçlar pazarında lider olan Togg, SUV segmentinde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

TOGG SEDAN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Transition Concept Smart Device adını taşıyan konsepti ile dikkat çeken Togg Sedan için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak" ifadesini kullanmıştı.

Togg Sedan seri üretimi de Gemlik fabrikasında gerçekleştirilecek.