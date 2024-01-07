Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Togg'un Sedan modelinden ilk görüntüler!

    Geçtiğimiz şubat ayında teslimatına başlanan ve yollara çıkan, yerli üretim elektirikli araç Togg şimdi yeni modeliyle görücüye çıktı. ABD'deki teknoloji fuarında sergilenen Togg'un sedan modeli büyük ilgi uyandırdı. Yerli otomobilin resmi hesabından da Sedan modele ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de düzenlenenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te görücüye çıkan yerli otomobil Togg büyük ilgi ekti.

    SEDAN MODELDEN İLK GÖRÜNTÜLER

    Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, merakla beklenen ve büyük yankı uyandıran sedan modelinden de ilk görüntüleri paylaştı.

    TOGG, SUV SATIŞINDA TÜRKİYE'DE ZİRVEYE OTURDU

    Teslimata başlanan 8 aydan bu yana elektrikli araçlar pazarında lider olan Togg, SUV segmentinde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

    TOGG SEDAN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

    Transition Concept Smart Device adını taşıyan konsepti ile dikkat çeken Togg Sedan için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak" ifadesini kullanmıştı.

    Togg Sedan seri üretimi de Gemlik fabrikasında gerçekleştirilecek.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ToggSedan
    Haberler > Teknoloji > Togg'un Sedan modelinden ilk görüntüler!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Vegas'ta yapay zekâ şovu - TeknolojiVegas'ta yapay zekâ şovuKızılelma için geri sayım - TeknolojiKızılelma için geri sayımiPhone'ları Blackberry'e çevirmek mümkün - TeknolojiiPhone'ları Blackberry'e çevirmek mümkünNASA insanları Ay'a gönderecek - TeknolojiNASA insanları Ay'a gönderecekİlk Türk astronot milli çağrı işaretiyle - Teknolojiİlk Türk astronot milli çağrı işaretiyleTürkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyor - TeknolojiTürkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyorYÖK ve SSB anlaştı: Uluslararası bilim insanları istihdam edilecek - TeknolojiYÖK ve SSB anlaştı: Uluslararası bilim insanları istihdam edilecekDevlet desteğiyle üretti, şimdi 30 ülkeye ihraç ediyor - TeknolojiDevlet desteğiyle üretti, şimdi 30 ülkeye ihraç ediyorSpaceX'ten davaya davayla cevap - TeknolojiSpaceX'ten davaya davayla cevapİki yazar daha OpenAI'ya karşı dava açtı - Teknolojiİki yazar daha OpenAI'ya karşı dava açtı
    Sonraki Haber Yükleniyor...