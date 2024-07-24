Adobe uygulamalarına yapay zeka geliyor! Photoshop ve Illustrator'a yeni özellikler tanıtıldı

Adobe, bugün Illustrator ve Photoshop Creative Cloud uygulamalarını güncelleyerek, üretkenliği artıran bir dizi yeni özellik tanıttı. Bu eklemelerin çoğu, grafikerlerin ve videocuların zaman kazanmasını sağlayan üretken yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanıyor.

Photoshop, seçili alanları Quick Mask modunu kullanmadan fırçalayarak seçmeye olanak tanıyan yeni bir Seçim Fırça Aracı'na kavuştu. Araç, daha yumuşak kenarlar için opaklık ve sertlik ayarlarına sahip, bu da daha sorunsuz seçimler yapmayı mümkün kılıyor.

Beta aşamasında olan Ayar Fırçası Aracı da artık kullanıma sunuldu. Bu araç, parlaklık, doygunluk ve daha fazlası için ayarlamalar yapmaya olanak tanıyor ve seçimleri ince ayarlarla düzenleme seçenekleri sunuyor. Photoshop'un Metinden Görsele Görüntü Üretme özelliği de beta aşamasından çıktı ve bu özellik, metin komutları veya referans görüntüler kullanarak dakikalar içinde düzinelerce fikir oluşturmayı sağlıyor.

Diğer yeni Photoshop özellikleri arasında gelişmiş Bağlamsal Görev Çubuğu, madde işaretli ve numaralı liste desteği ve Üretken Doldurma için Detayları Artırma seçeneği yer alıyor.

ADOBE ILLUSTRATOR'DA YENİLİKLER NELER?

Adobe Illustrator, ayrıntı ve renklerle şekilleri doldurmak için Üretken Şekil Doldurma özelliğine sahip. Adobe, kullanıcıların kendi sanat eserlerinin stil ve renklerini eşleştirerek birden fazla düzenlenebilir ve ölçeklenebilir vektör grafik seçenekleri oluşturabileceğini söylüyor.

Üretken Şekil Doldurma için metin komutları kullanılıyor ve 3D, geometrik veya piksel sanat gibi stiller ekleme seçenekleri bulunuyor. Adobe, Illustrator'daki Metinden Desene özelliğini geliştirerek, kesintisiz vektör desenleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve ölçeklendirmeyi daha basit hale getirdi. Bu özellik kullanılarak oluşturulan vektör grafikler daha net olup, yeni kullanıcı arayüzü kontrolleri ve daha iyi düzenleme seçenekleri sunuyor.

Mockup aracı ile tasarımcılar, eserlerini ürün ambalajları ve giysiler gibi nesneler üzerinde görebilir ve araç, sanatı otomatik olarak nesnenin kenarlarına uyacak şekilde ayarlar. Illustrator'daki diğer yeni özellikler arasında kesin boyutlandırma için Boyut Aracı, gelişmiş seçim yetenekleri ve daha hızlı kaydırma ve yakınlaştırma hızları bulunuyor.

Bu yeni özellikler, Illustrator ve Photoshop'un masaüstü sürümlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi Adobe'nin web sitesinde bulunabilir.