Adobe Photoshop yeni sürüme gelişmiş özellikler eklendi

Gelişmiş dijital düzenleme platformu Adobe Photoshop, en yeni sürümünde yapay zeka destekli özelliklerle izleyicilerini şaşırtıyor. Adobe, geçen yıl üretken yapay zeka destekli düzenleme yeteneklerini Photoshop'a entegre ettikten sonra, ürününü daha da güçlendirerek kullanıcı deneyimini artırıyor. Bu güncellemeyle birlikte, Adobe Photoshop, doğrudan uygulama içinde basit metin istemleriyle görseller oluşturma yeteneğine sahip oldu. Tüm detaylar şu şekilde...

Grafik tasarım dünyasının öncü yazılımlarından biri olan Adobe Photoshop, son sürümünde gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Adobe, Photoshop'un yapay zeka destekli düzenleme yeteneklerini daha da genişleterek, kullanıcılarına yeni ve kolaylık sağlayan imkanlar sunuyor. Bu güncelleme, Adobe'un ürünlerinde yapay zekanın gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

ADOBE PHOTOSHOP'A YENİ ÖZELLİK GELDİ Mİ?

Adobe'nun duyurusuna göre, Photoshop'un en yeni sürümünde doğrudan uygulama içinde basit metin istemleriyle görseller oluşturma yeteneği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde görsel içerikler üretmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, yapay zekanın referans görsellerden ilham alarak yeni görseller oluşturmasını ve arka planları daha kolay düzenlemesini sağlayan yeni özellikler de eklenmiş durumda.

Adobe'nun Photoshop kullanımını hem profesyoneller hem de meraklılar için daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Adobe Photoshop'un kıdemli pazarlama direktörü Erin Boyce, Engadget'e verdiği röportajda, yeni özelliklerin ilham sürecini hızlandırdığını ve kullanıcıların fikirlerini kolayca gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olduğunu vurguluyor. Boyce, "Büyük, boş bir tuval bazen en büyük engel olabilir" diyerek, yapay zeka destekli özelliklerin gelişimi tetiklediğini belirtiyor.