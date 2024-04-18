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Adobe PDF'leri özetleyecek yapay zeka aracını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adobe PDF&#039;leri özetleyecek yapay zeka aracını açıkladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adobe yeni yapay zeka asistanı Acrobat AI Assistant'ı duyurdu. Bu asistan kullanıcılara PDF ve diğer dokümanlarda arama yapma ve içerikleri özet olarak görme imkanı sunuyor. Adobe üyelik ücreti ne kadar? Adobe ücretli mi? Adobe yeni özellikler neler? Detaylar şu şekilde...

Adobe, kullanıcıların PDF ve diğer dokümanlarda arama yapmalarını ve içerikleri özet olarak görmelerini sağlayacak yeni bir yapay zeka asistanı olan Acrobat AI Assistant'ı duyurdu. Tüm detaylar haberin devamında...

Adobe PDF'leri özetleyecek yapay zeka aracını açıkladı - 1. Resim

ADOBE YAPAY ZEKA ARACI NEDİR?

Bu yapay zeka aracı, aylık abonelik fiyatıyla kullanıcılara sunulacak ve PDF'lerin yanı sıra Word, PowerPoint, toplantı notları ve diğer dokümanlar üzerinde daha kolay çalışabilmelerini sağlayacak. Acrobat AI Assistant, dokümanların içeriklerini doğal bir lisanla özetleyebiliyor ve metin içeriğine göre sorular önerebiliyor, böylece önemli noktaları bulmak kolaylaşıyor. Ayrıca, alışılmış arama işlevinden farklı olarak, belirli kısımları bulabilen bir arama fonksiyonuna da sahip. Adobe AI Assistant, Reader veya Acrobat üyeleri tarafından kullanılabilir ancak eklenti olarak alınması gerekiyor.

ADOBE ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Abonelik fiyatı aylık 4,99 dolardan başlayacak ve 5 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak. Adobe Döküman Bulut Kıdemli Başkan Yardımcısı Abhigyan Modi, Acrobat AI Assistant'ın milyarlarca kişiye dokümanları okumaktan sohbet etmeye geçiş için destek sağladığını ve her türlü dijital dokümandan öngörüleri, formatları ve paylaşımları kolaylıkla ve hızlı bir şekilde almayı sağladığını belirtti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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