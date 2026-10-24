AKSUNGUR ve aselBUOY Akdeniz’de görevde: İHA ile denizaltı avında yeni dönem

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR, TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında Antalya’da kritik bir görev gerçekleştirdi. Millî motor TEI-PD170 ile havalanan AKSUNGUR, 3 adet aselBUOY’u denize bırakarak akustik veri topladı. Veriler, Ankara’da işlenerek denizaltı tespitine yönelik çalışmalarda kullanıldı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Deniz Kuvvetleri İnsansız Deniz Sistemleri TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında denizaltı tespitine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ankara’dan havalanarak uydu kontrolüyle Antalya açıklarına intikal eden AKSUNGUR, millî sistemlerin deniz görevlerinde birlikte kullanımına yönelik çalışmalarda görev aldı.

ANTALYA AÇIKLARINDAN VERİ TOPLADI

Tatbikat kapsamında AKSUNGUR, ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemini ve 1 adet Sonobuoy’u taşıdı. Millî motor TEI-PD170 ile görev yapan platform, Antalya açıklarındaki görev bölgesinde 1.000 feet irtifaya alçalarak üzerinde bulunan pod ile taşıdığı sistemleri Akdeniz açıklarına bıraktı. Ardından AKSUNGUR 6.000 feet irtifaya yükselerek sinyal dinleme aşamasına geçti.

Görev bölgesinde yaklaşık 4 saat uçuş gerçekleştiren AKSUNGUR, aselBUOY’lardan aldığı verileri Ankara’da bulunan Yer Kontrol İstasyonu’na entegre akustik veri aktarım merkezine iletti. Merkezde işlenen akustik veriler üzerinden su altı hedefler tespit edildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen faaliyetle birlikte aselBUOY’ların görev bölgesine taşınması, denize bırakılması ve elde edilen verilerin uzaktaki yer kontrol istasyonunda değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla uygulandı. Yürütülen faaliyetle birlikte aselBUOY ilk defa bir İnsansız Hava Aracı’ndan atılmış oldu.

Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, AKSUNGUR’un uzun havada kalış, yüksek faydalı yük kapasitesi ve uydu üzerinden kontrol kabiliyetlerinin deniz karakol uçakları ile müşterek görev icrasında önemini ortaya koydu.

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