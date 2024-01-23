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    Alper Gezeravcı'nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gazeravcı Uluslararası Uzay İstasyonun’da 4 günü geride bıraktı. Kenetlenme sonrası hemen deneylere başlayan Gezeravcı’yı Houston’daki ekibi de yakından takip ediyor. Büyük heyecan yaşayan ekip süreci ve misyonu TGRT Haber’de anlattı. Daha önce duyurulmayan bir detayı da paylaşan ekip, Gezeravcı'nın da deneylere dahil olduğunu, bunun için de her gün düzenli kanının alındığını açıkladı.

    Alper Gezeravcı&#039;nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Houston’daki görevin planlandığı gibi gittiğini belirten Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Projesi'nin Yöneticis Ömer Ataş, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Milli Uzay Programı’nı açıklamasıyla beraber başladığını belirterek 10 hedef belirlendiğini ve onlardan birinin de insanlı uzay görevi olduğunu belirtti.

    48 BİLİM PROJESİ GELDİ

    Asıl hedefin bilim adamlarına mikro yer çekim ortamında araştırma olanağı sunmak olduğunu belirten Ataş,  proje başlar başlamaz üniversite ve araştırma kurumlarına deney yönegelerini sunmaları için çağrıda bulunduklarını, bu çağrı sonrası 48 farklı disiplinde proje geldiğini belirtti. Ortaokul öğrencilerinin bile proje sunduğunu belirten Ataş, ilgi ve alaka için büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

    5 FARKLI DİSİPLİNDE 13 DENEY

    Biyoloji, biyoteknoloji, insan sağlığı, malzeme bilimi ve fizik alanlarını içeren 37 projeden 13’üne karar verildiğini belirten Ataş, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da buna göre eğitim aldığını belirtti.

    Alper Gezeravcı'nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek

    ARA VERMEDEN DENEYLERE BAŞLADI

    Kenetlenme sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu’na geçen Gezeravcı’nın burada hemen deney kurulumuna başladığını belirten Ataş,  Houston’daki görev ekibiyle koordineli şekilde süreci yönettiğini belirtti.

    MESAİSİ YOĞUN GEÇİYOR

    Mesainin Greenwich zaman referansına göre yapıldığını belirten Ataş, 8 ve 11 saatlik bir çalışma periyodlarının olduğunu söyledi. Görev kontrol merkezinden Alper Gezeravcı ile iletişim kurduklarını belirten Ataş, 13 deneyin teknik anlamda oldukça detaylı olduğunu da ifade etti.

    Alper Gezeravcı'nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek

    GEZERAVCI'NIN KANI İNCELENECEK

    Öte yandan Alper Gezeravcı’nın uzayda yaşadığı fiziksel değişime de dikkat çeken Ataş, Gezeravcı’nın da deneylerin bir parçası olduğunu her gün kan vererek bunların saklandığını ve dünyaya döndüğünde bunların inceleneceğini belirtti.

    Yer çekimsiz ortamda vücudun zorlandığını belirten Ataş, “Dolaşım sistemimiz tamamen yer çekimine karşı koymaya yönelik bir adaptasyon gerçekleştirdiği için bu kuvvetin olmadığı bir ortamda vücut sıvılarının yukarı doğru birikimi söz konusu. Bu da biraz fiziksel olarak sorun oluşturabiliyor bazı astronotlarda” dedi

    Ancak Alper Gezeravcı’nın bu konuda da herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

    HER GÜN BİLGİ AKTARIYOR

    Deney sürecinin de sorunsuz ilerlediğini belirten Ataş, “Gün gün devam eden deneyler var. Bazı günler tek seferde bitirebileceği deneyler de var. Ancak çoğu deney birkaç güne bir ve hatta her gün kontrol etmesi, data alması gereken deneyler” diye konuştu.

    EĞİTİM SÜRECİ ÇOK DİSİPLİNLİ GEÇTİ

    Öte yandan F-16 pilotu olan asker kökenli Alper Gezeravcı’nın eğitim sürecinde de çok disiplinli olduğu bütün acil durum senaryolarının hepsini başarıyla tamamladığı öğrenildi. 

    Alper Gezeravcı'nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek
    Gezeravcı’nın uzaydaki son günlerinde oldukça yoğun olacağını söyleyen Ömer Ataş, projenin burada bitmeyeceğini bunun misyonun ilk etabı olduğunun altını çizdi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıUzayAstronotDeney
    Haberler > Teknoloji > Alper Gezeravcı'nın uzaydaki süreci nasıl geçiyor? Deneylerin parçası oldu, döndüğünde kanı incelenecek
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