AMD'nin işlemcileri artık kopyalanabiliyor! AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisine dikkat...

Son zamanlarda donanım dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Dolandırıcılar, AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisini birebir kopyaladı ve bu sahte ürünler, özellikle çevrimiçi pazar yerlerinde yaygınlaşmaya başladı. Bir YouTuber bu durumu inceledi.

YouTuber, orijinal fiyatından yaklaşık 100 Euro daha ucuz olan bu işlemciyi 300 Euro'ya satın aldı. Ancak, işlemci anakarta takıldığında hiçbir tepki vermedi ve tamamen işlevsiz olduğu ortaya çıktı.

Sahte işlemcinin incelemesi, dış görünüşünün profesyonelce üretildiğini ve gerçek Ryzen 7 7800X3D işlemciden ayırt etmenin zor olduğunu gösterdi.

Küçük farklılıklar ise daha ince bir PCB, hafif farklı renk tonları ve kapasitörlerin üzerindeki koruyucu reçinenin eksik olmasıydı. En büyük şok, işlemci kapağı açıldığında ortaya çıktı. İçeride gerçek bir çip yerine sahte bir silikon yonga vardı.

Bu tür sahte ürünlerden korunmak için, çevrimiçi alışverişlerde tanınmış ve güvenilir satıcılardan işlem yapmak büyük önem taşıyor. Sahte işlemcilerin yaygınlaşması, donanım satın alırken daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.