Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin yıllık kar oranı açıklandı! İşlemci pazarı ne durumda?

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, 2024 yılı ikinci çeyrek kâr oranını açıkladı. İşlemci pazarının durumu, geçtiğimiz yıl yaşanan çip krizi sonrası yükselişe geçtiğini gösteriyor.

TSMC, bu yılın ikinci çeyreği için gelir açıklamasında bulundu. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydetti. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 480,84 milyar Tayvan doları olan gelirler, bu yılın aynı döneminde 673,51 milyar Tayvan dolarına yükseldi.

ÜRÜN KATEGORİLERİNDE KARIŞIK SONUÇLAR

Akıllı telefon ürünlerinden elde edilen gelirler bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1 düşerken, yüksek performanslı programlama ürünlerinden elde edilen gelir yüzde 28 arttı. Bu açıklamalar sonrası, TSMC'nin hisselerinde yapay zeka ile ilgili açıklamaların ardından yüzde 2,4'lük bir düşüş gözlendi. Bu düşüşün sebebi olarak sadece yapay zeka değil, ABD'nin çip işinden pay alma konusunda yaptığı açıklamalar da gösteriliyor. Özellikle Trump'ın açıklamaları, TSMC hisselerinin değer kaybetmesinde etkili oldu.

ÇİP PAZARINDA İYİLEŞME SİNYALLERİ

Satış rakamlarına bakıldığında, çip üretimindeki zor günlerin geride kaldığı görülüyor. Üreticilerin kâr oranlarındaki artış, pazarın iyileştiğinin bir göstergesi. Ancak, önümüzdeki dönemde diğer firmalardan gelecek atılımların TSMC'nin durumunu nasıl etkileyeceği belirsiz.

Şu anda 3 nanometre çiplerin üretimi ile ilgilenen TSMC, 2025 yılında 2 nanometrelik çiplerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Samsung ve Intel gibi devlerle rekabetine devam eden TSMC, pazarın lideri konumunu korumaya çalışıyor.