Apple, Eylül'e kadar ortak bulmak zorunda! Çin'de iPhone'larda yapay zeka olmayabilir...

Apple, iOS 18 ile iPhone'a ChatGPT'yi entegre etmek için OpenAI ile birlikte çalışıyor. ChatGPT, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik taleplerini karşılamak için Siri ile birlikte çalışacak. Ancak ChatGPT ve benzeri yapay zeka hizmetleri Çin'de kullanılamıyor, bu nedenle Apple'ın bir alternatif bulması gerekiyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Çin'deki yapay zeka özellikleri için ortaklık kurabileceği bir Çinli şirket arıyor. Apple, Baidu, Alibaba Group ve Pekin merkezli girişim Baichuan AI ile görüşmeler yürüttü, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.

Eylül ayında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia piyasaya sürüldüğünde Apple Intelligence özellikleri giderek daha az sayıda müşteriyle sınırlı kalacak. Apple bugün bu özellikleri Avrupa Birliği ülkelerine getirmeyeceğini açıkladı ve Çinli bir yapay zeka şirketiyle anlaşma sağlanmazsa Çin de bu özelliklerden faydalanamayacak.

APPLE ÇİN'DEN ONAY ALAMAYABİLİR

Çin, şirketlerin büyük dil modellerine dayalı sohbet robotlarını kullanıma sunmadan önce hükümet onayı almasını şart koşuyor ve bugüne kadar ülke dışında geliştirilen hiçbir yapay zeka ürününü onaylamadı. Apple kendi büyük dil modeli için onay alma ihtimalini araştırsa da, Çin düzenleyicilerinin buna izin verme olasılığının düşük olduğunu gördü. Apple, Apple Intelligence özelliklerini Çin'e getirmek için Çinli bir yapay zeka şirketiyle anlaşma yapmak zorunda.

Apple yakın gelecekte bir anlaşma sağlasa bile, Apple Intelligence'ın Eylül'e kadar Çince bir versiyonunu hazırlamayı başarıp başaramayacağı belli değil. Bu nedenle, Apple Intelligence'ın Çin'e daha sonraki bir tarihte gelmesi muhtemel. Apple başarsa bile, Apple Intelligence lansmanda yalnızca ABD İngilizcesinde kullanılabilir olacak ve ek diller için destek 2025'te gelecek.

Apple, Çin'deki yapay zeka özellikleri Vivo, Huawei, Xiaomi ve Honor gibi en çok satan Çinli markaların cihazlarında halihazırda mevcut olduğundan, Çin'deki akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kalıyor. Samsung bile Baidu ve Meitu ile ortaklık kurduğu için Çin'de yapay zeka entegrasyonlarına sahip bir akıllı telefona sahip.