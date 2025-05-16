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Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS&#039;ta tamamen çevrimdışı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Epic Games'in Fortnite'ı yeniden App Store'a getirmek için yaptığı başvuru, Apple tarafından reddedildi. Bu kararın ardından Fortnite, iOS cihazlarda dünya genelinde tamamen çevrimdışı hale geldi.

Apple ile Epic Games arasındaki yıllardır süregelen anlaşmazlık, yeni bir krizle daha derinleşti. Epic Games, Fortnite'ı yeniden iOS cihazlara getirmek amacıyla App Store'a yaptığı başvurunun Apple tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı - 1. Resim

Epic Games, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Apple'ın engellemesi nedeniyle Fortnite'ın ne ABD App Store'da ne de Avrupa Birliği'ndeki Epic Games Store'da yer alamadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Apple engelini kaldırana kadar Fortnite iOS'ta dünya genelinde çevrimdışı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı - 2. Resim

Apple ve Epic Games arasındaki gerilim, 2020 yılında Epic'in Apple'a karşı açtığı antitröst davasıyla başlamıştı. Epic Games, Apple'ı uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 komisyon almakla ve kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerinden mahrum bırakmakla suçlamıştı. Bunun üzerine Apple, Fortnite'ı App Store'dan kaldırmış ve Epic Games'in geliştirici hesabını askıya almıştı.

Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı - 3. Resim

Geçtiğimiz ay Kaliforniya Federal Mahkemesi, Apple'ın 2021 tarihli mahkeme kararına uygun hareket etmediğini tespit etti. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın kararları kasıtlı olarak ihlal ettiğini belirtti.

Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı - 4. Resim

Apple, mahkemenin bu kararına katılmadığını belirterek temyize gitme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu karara kesinlikle katılmıyoruz. Mahkeme kararlarına uyacağız ancak temyize gideceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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