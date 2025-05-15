Apple'dan katlanabilir iPhone geliyor! İşte ilk detaylar

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelini 2026 veya 2027'de tanıtması bekleniyor. Yeni sızıntılar, ekran boyutları ve tasarım hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Teknoloji devi Apple, uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli için geri sayıma başladı. 2026 veya 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

EKRAN BOYUTLARI VE ORANLARI BELLİ OLDU

Digital Chat Station'ın haberine göre, Apple'ın katlanabilir telefonunun ekran boyutları, daha önceki sızıntılardan biraz daha küçük olacağı söylendi. Katlanabilir ekranın 14.1:10, kapak ekranının ise 14.6:10 en-boy oranına sahip olacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi uzun ve dar bir form yerine, daha kompakt bir görünüm bekleniyor.

Önceki sızıntılara göre, kapak ekranı 5.49 inç büyüklüğünde (2.088 x 1.422 çözünürlük), iç ekran ise 7.76 inç (2.713 x 1.920 çözünürlük) olması bekleniyor.

ALT EKRAN KAMERASI VE YAN TARAFTA PARMAK İZİ OKUYUCU

iPhone Fold'un katlanabilir ekranında, ekran altı selfie kamerası bulunacak. Kapak ekranında ise bir delikli kamera tasarımı kullanılacak. Ayrıca, cihazda Face ID yerine yan tarafta parmak izi okuyucu yer alacağı belirtildi.