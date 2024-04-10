Apple Vision Pro göz morluğuna ve daha fazlasına neden oluyor!

3 ay önce satışa çıkan Apple Vision Pro, kullanıcılarına sağlık sorunları yaşatmaya başladı. Bazı kullanıcılar siyah gözler, şiddetli baş ağrısı ve boyun ağrısından şikayetçi.

Apple Vision Pro kullanıcıları, VR başlığını taktıktan sonra sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başladılar. Dexerto'nun aktardığı bilgilere göre Emily Olman isimli kullanıcı gözlüğü taktıktan sonra ilk bir saat taktıktan sonra gözlerinin etrafının morlaşmaya başladığını aktardı.

Kullanıcılar VR başlığını taktıktan sonra boyunlarında çok fazla ağrı hissetmeye başladığını ve yanaklarındaki ağrının birkaç gün geçmediğini belirtti.

Signal ve Chiper CEO'su Ian Beacraft VR gözlüğünü 1-2 saat kullandıktan sonra kafatasının altında ve sırtının üst kısmının ağrıdığını açıkladı. Gözlüğü kullanan farklı kullanıcılar bu ifadeleri yineliyor. Bir kullanıcı "Bugün test cihazını denedim, bir saat sonra gözlerimde sert bir baş ağrısı oldu ve yaklaşık dört saattir devam ediyor" dedi.

Başka bir kullanıcı "Maalesef ben de Apple Vision Pro'yu denedim, 30-45 dakikadan fazla taktığımda şiddetli baş ağrıları yaşıyorum. Kutusunda gelen her iki kafa bandını da denedim ve sorun bantların başımın arkasına yaptığı baskıda gibi görünüyor." yorumunu yaptı.

Apple Vision Pro ile birlikte gelen Light Seal ve standart kafa bandı konfigürasyonlarına bağlı olarak yaklaşık 600-650gr ağırlığında olduğu belirtiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak, Meta Quest 3 ve PSVR 2 sırasıla 510g ve 560g ağırlığında.