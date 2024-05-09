Apple'ın iPad odaklı "Let loose" etkinliğinde duyurulan her şey!

Apple, geçtiğimiz günlerde 38 dakika boyunca en yeni ve en gelişmiş iPad modellerini tanıttığı "Let loose" etkinliğini düzenledi. Etkinlikte en önemli konu iPad olsa da yeni yazılımsal da sürprizler vardı. Yeni bir iPad arıyorsanız ve Apple tarafından duyurulan yeni ürünlerle ilgi duyuyorsanız, İşte etkinlikte duyurulan her şey haberimizde.

M4 İPAD PRO

Apple, yeni nesil M4 çipini şu anda satışta olan modeline ve 15 Mayıs'ta satışa sunulacak olan yeni iPad Pro tabletlerine entegre etti. Bu sayede iPad serisi, en azından şimdilik, Apple'ın ürettiği en gelişmiş çipe sahip oldu.

M4'ten gelen büyük performans artışının yanı sıra, yeni iPad Pro aynı zamanda büyük bir ekran yükseltmesiyle birlikte geliyor. Apple bu yeni ekranı Ultra Retina XDR olarak adlandırıyor. OLED tarafından desteklenen bu ekran hem 11 inç hem de 13 inç modellerde mevcut. Ayrıca ilk kez nano dokulu cam seçeneği de yeni iPad Pro tabletinde sunuluyor.

Diğer dikkat çekici iPad Pro özellikleri arasında daha ince tasarım ve yatay kenara taşınan ön kamera yer alıyor.

iPAD AİR 6 ARTIK 13 İNÇ

Büyük ekranlı iPad isteyen kullanıcılar için güzel bir gündü. iPad Air 6, Air serisini iki modelle genişletiyor ve mevcut 11 inçlik boyuta 13 inçlik boyut da katılıyor. Her iki boyut da şu anda sipariş edilebilir durumda ve 15 Mayıs'ta kullanıcılara gönderilmeye başlanacak.

Yeni iPad Air, M2 çipe sahip, yatay ön kamera trendini takip ediyor, daha yüksek depolama seçeneklerine ve daha fazlasına özelliklere sahip.

APPLE PENCİL PRO

Hem M4 iPad Pro hem de iPad Air 6, Apple'ın en yeni nesil Pencil modeli olan Apple Pencil Pro ile uyumlu.

Pencil Pro, uygulamalar tarafından çeşitli özel eylemler sağlamak için kullanılabilen yeni bir dokunma hareketi içeriyor. Yerleşik bir jiroskop, kullandığınız araçla daha fazla hassasiyet için Pencil'ı döndürmeye olanak tanıyor. Cihaz ayrıca Find My entegrasyonunu da sahip.

iPAD PRO İÇİN MAGİC KEYBOARD

Sadece M4 iPad Pro ile eşleşen yeni bir Magic Keyboard tanıtıldı. Bir çnceki Magic Keyboard'dan daha ince ve daha hafif olmayı vaat ederken, daha büyük bir trackpad ve fonksiyon paneli gibi profesyonel dostu özellikler de yeni üründe kullanıcılara sunuluyor.

FINAL CUT PRO 2 VE LOGIC PRO 2

Apple, yıllardır en yeni güçlü iPad donanımlarını optimize edilmiş yazılımlar sunmadan piyasaya sürdü. Özellikle de ilgi çekici birinci parti programlar eksikti. Ancak bugün işler değişti.

iPad için Final Cut Pro 2 ve Logic Pro 2, Apple yapımı profesyonel iPad uygulamalarının güçlü örnekleri olarak gösterildi. Canlı Multicam ve gövde bölme gibi gelişmiş özellikleri göstererek güçlü yeni donanımın faydalarını ortaya koydular.

FINAL CUT KAMERA UYGULAMASI

Duyurulan sürpriz uygulamalardan biri de bu baharın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni iPhone ve iPad uygulaması Final Cut Camera oldu. Ücretsiz olarak sunulacak olan uygulama, iPad için Final Cut Pro'da bulunan yeni Live Multicam özelliğini doğrudan destekleyecek. Ayrıca gelişmiş manuel kontrollere erişmek isteyen profesyoneller için bağımsız bir video yakalama aracı olarak da hizmet verecek.