Apple'ın telefonlarına Gemini'yi ne zaman getireceği belli oldu! iPhone'larda ChatGPT'ye yeni alternatif

iOS 18 ile birlikte Apple cihazlarına yapay zeka desteğinin ChatGPT entegrasyonuyla birlikte gerçekleşeceği açıklandı. Ancak şirket içerisinden gelen bilgilere göre, Apple sonbaharda Google Gemini'yi de ekleyecek.

Apple, telefonlarına yapay zeka özelliklerini getireceği yeni işletim sistemini geçtiğimiz ay duyurdu. ChatGPT'nin Siri ile olan entegrasyonu ses getirse de şirket sadece OpenAI ile anlaşmakla kalmıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Apple yazılım sorumlusu Craig Federighi, şirketin keynote etkinliğinde gazetecilerle yaptığı görüşmelerde sadece ChatGPT'nin cihazlarda olmayacağını ve farklı yapay zeka şirketleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ima etmişti.

Google Gemini, Perplexity, Anthropic ve diğer şirketlerle de görüşmeler yaptığı bilinen Apple, yapay zeka firmalarının bulunduğu durumdan memnun değil. Meta'nın Llama sohbet robotu yeterince iyi bulunmadığı için hızla reddedildi.

GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM

Sesli sohbet entegrasyonlarının ötesinde, şirket 'Apple Intelligence' özelliklerini abonelik tabanlı bir sistemle sunabileceği belirtiliyor.

Apple Intelligence şimdilik sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max için kullanılabilir durumda.

Apple ayrıca kendi bünyesinde yapay zeka çalışmalarını sürdürüyor fakat henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Teknoloji devi bu yüzden diğer firmaların hizmetlerini geçici bir çözüm olarak kullanıyor.