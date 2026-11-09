Artık bu cihazlarda Android Auto çalışmayacak! Google, sınırı Android 11'e yükseltti
Google, USB kablosuyla Android Auto kullanmak için gereken en düşük sürümü Android 11’e yükseltti. Android 9 ve Android 10 yüklü telefonlar resmi destek kapsamından çıktı.
Telefonu USB üzerinden aracın ekranına bağlamak için artık Android 11 veya daha yeni bir sürüm gerekiyor. Önceki alt sınır Android 9 Pie’dı. Değişikliğin ilk işaretleri Ekim başında, bazı Android 10 kullanıcılarının araçlarına bağlandıklarında telefonlarına yönelik desteğin sona ereceği uyarısını görmesiyle ortaya çıkmıştı.
GALAXY S9 VE GALAXY NOTE 9 ETKİLENEN MODELLER ARASINDA
Gelen bilgilere göre uyarıyı alan cihazlar arasında Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 ve Sony Xperia XZ2 Compact bulunuyor. Bu üç modelin son resmi işletim sistemi sürümü Android 10. Bazı kullanıcılar Android Auto’nun telefonlarında çalışmayı bıraktığını bildirirken Google, tüm cihazlar için kesin bir kesinti tarihi açıklamadı.
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UYUMLULUĞU TELEFONDAKİ ANDROID SÜRÜMÜ BELİRLİYOR
Telefonun yüklü sürümü Ayarlar > Telefon hakkında > Android sürümü bölümünden kontrol edilebiliyor.
Üreticisi Android 11 veya daha yeni bir sürüm sunan telefonlar, sistem güncellemesinin ardından yeni yazılım şartını karşılıyor. Kablosuz Android Auto içinse uyumlu bir araç multimedya sistemine ek olarak telefonda 5 GHz Wi-Fi desteği ve etkin bir mobil veri planı gerekiyor.