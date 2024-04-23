Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Elon Musk'a ateş püskürdü!

Elon Musk Salı günü, sosyal medya platformu X'in yakın zamanda Sidney'de bir kilisede yaşanan bıçaklanma olayıyla ilişkin videoları kaldırması yönündeki talepleri reddedeceğine dair yemin etti.

Avusturalya Federal Mahkemesi, pazartesi gerçekleşen Süryani piskoposun kafasının kesildiğini gösteren videoların kaldırılması için platforma 24 saat süre verdi.

Avustralya'nın e-Güvenlik Komisyonu, X'in daha önceki kaldırma taleplerini görmezden geldiğini söyleyerek mahkemeden tedbir kararı talep etmişti. Elon Musk, salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya'daki kullanıcılar için bu içeriğin kaldırıldığını belirterek mahkeme kararına tepki gösterdi.

Elon Musk X paylaşımında "Söz konusu içeriği Avustralya için zaten sansürledik, yasal temyizi bekliyoruz ve video yalnızca ABD'deki sunucularda depolanıyor" dedi. Musk, Avustralya'nın küresel bir yasak uygulamaya çalıştığını iddia etti.

Ünlü milyarder X'te "Endişemiz şu ki, eğer HERHANGİ bir ülkenin TÜM ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verirse, ki Avustralya "eGüvenlik Yetkilileri" bunu talep ediyor, o zaman herhangi bir ülkenin tüm interneti kontrol etmesini ne engelleyebilir?" yazdı.

İĞRENÇ BİR DURUM

Konu bu hafta tekrar mahkemeye taşınacak ve hakim ihtiyatlı tedbir kararının uzatılıp uzatılamayacağına karar verecek. Bir sözcü AFP'ye yaptığı açıklamada, eGüvenlik Komisyonu avukatlarının X'e karşı kalıcı bir tedbir kararı ve sivil cezalar talep edeceğini düşündüğünü ve üçüncü duruşma olacağını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese "yasaların üstünde olduğunu düşünen, "kibirli bir milyarder" olarak tanımladığı Musk'a ateş püskürdü. Albanese kamu yayıncısı ABC'ye verdiği demeçte, "Bir platformda şiddet içeren içerik yayınlama hakkı için birilerinin mahkemeye gidebileceği fikri, Elon Musk'ın ne kadar dokunulmaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Tazmanya Senatörü Jacqui Lambie, Musk'ın "vicdansız" olduğunu ve davranışının "kesinlikle iğrenç" olduğunu söyleyerek hapse atılması çağrısında bulundu. Senatör "Açıkçası bu adam hapse atılmalı" açıklamasını yaptı.

LİNÇ KÜLTÜRÜ VE NEFRET

Piskopos Mar Mari Emmanuel'in geçen hafta 16 yaşındaki bir şüpheli tarafından başından ve göğüsünden yaralandığı ve bunun da Sydney'in batısındaki Süryani Hıristiyan Kilisesi'nin takipçilerinin isyanına yol açtığı iddia edildi.

Sosyal medya platformu olan X'te geniş çapta yayılan kanlı saldırının videosu, Avustralyalı yetkililer tarafından toplumdaki gerilimi beslemekle suçlandı. Avustralya, 2021 yılında kabul ettiği çığır açan "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" kapsamında, teknolojik devlerin kullanıcılarının internette paylaştıklarından sorumlu tutma çabalarına öncülük etti.

Eski bir X (Twitter) çalışanı olan eGüvenlik Komiseri Julie Inman Grant, X ile bir dizi yasal çatışmaya girerek platformu şiddet içerene ve rahatsız edici içeriklerden sorumlu tutmaya çalışıyor.

Grant, Musk'ın X'i devralmasının ardından platformda "toksisite ve nefretin" artmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Komisyon sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında Google, Snapchat, TikTok'un da bulunduğu diğer şirketlerden de görüntülerini kaldırmalarını istediklerini ve platformların bu istekleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü, "Zararlı içerikleri internetten tamamen kaldırmak zor olsa da, özellikle de kullanıcılar bunları yeniden yayınlamaya devam ettiçe, eSafety platformunun Avustralyalılara ve Avustralya toplumuna zarar verebileceğini ve bu zararı en aza indirmek için pratik ve makul olan her şeyin yapılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.